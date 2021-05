Mairie de Khombole : Abdoulaye Tine inflige au maire sa première « défaite »

Ce Samedi 22 Mai 2021, Khombole était dans l’effervescence. Une effervescence née d’un espoir qui renaît. Les populations ont battu le macadam et tous les chemins menaient vers un seul endroit: le quartier Guinaw Rail où les avait conviés un des illustres fils de Khombole: Abdoulaye Tine. Ce cadre, sorti de l’École Nationale d’Administration, ayant des aptitudes solides en administration centrale, territoriale et des collectivités locales, a exercé pendant des années dans les ministères où il a consolidé de sérieux acquis et une expérience solide dans la conception et le pilotage de grands projets. Son Master en gestion de projet en main, M. Tine est actuellement doctorant en administration publique. Qui de plus apte à mener à bien la barque khomboloise pour une véritable émergence ?

Les populations, ayant bien compris les enjeux du moment, et de surcroît ayant plébiscité M. Abdoulaye Tine, ont, dès les premières heures de cette après-midi remplie d’espoir, pris d’assaut le quartier Guinaw Rail pour soutenir cet homme qui s’est pendant longtemps investi pour le développement de cette localité. Dans un endroit archi comble, les populations, dans leur speech, ont tenu à revenir sur l’homme sociable, ouvert, disponible qu’est le principal challenger de l’actuel maire. Sa discrétion dans les actes qu’il a eus à poser, sa proximité avec les populations, son sens du partage et son amour pour Khombole aussi ont été largement salués, car, selon toujours les populations rencontrées, ce ne sont pas des actes intéressés car Abdoulaye Tine les fait depuis des années.

Dans son allocution, M.Tine est d’abord revenu sur les liens qui l’unissent à cette localité: » un attachement sans faille pour cette ville qui m’a accueilli à bas âge, cette ville où j’ai fait mes études, cette ville où je me suis investi dans les associations, cette ville où je vois grandir mes enfants, ma famille, mes proches », selon ses mots. Il a, dans son discours, expliqué à ses nombreux souteneurs les raisons qui l’ont poussées à déclarer sa candidature à la Mairie de Khombole. Parmi elle, cette gestion catastrophique et sectaire dont fait preuve l’actuelle équipe municipale. Selon toujours M. Abdoulaye Tine, et bien des personnes présentes à ce grand meeting, : » L’actuel maire a une politique sectaire et clanique qui manque d’initiatives, de connaissances des règles de gouvernance, d’ambitions, de relations prometteuses lui permettant d’avoir un financement extérieur. Au lieu de peiner pour répondre aux attentes et besoins de la population, cette équipe ne fait que paralyser les différents secteurs ( santé, éducation, sport, commercial, entreprenariat etc.).

Poursuivant toujours, M. Abdoulaye Tine de pointer du doigt: « Lorsqu’un équipe municipale utilise l’argent du contribuable au seul compte et profit de ses alliés en oubliant les urgences de la population, cela se ressent nécessairement sur bien des sectaires de sa commune. En plus, il est entouré de collaborateurs, tapis dans l’ombre, égoïstes et incompétents qui ne travaillent que pour nourrir leurs ambitions personnelles et qui pensent que la politique de distribution des billets peut leur permettre d’arriver à leurs fins. L’histoire calamiteuse de ce bureau exigera sans conteste que tous ses membres soient bannis de la course des prochaines échéances électorales. Il ne sont plus légitimes pour demander les rennes de cette municipalité de par leur échec volontaire.

Face à ce désespoir, je me sens comme tous les autres, très touché et incapable de digérer ce mal que nous considérons tous comme un coup fatal pour toute la population khomboloise. Partant de ce constat, l’heure est de faire parler le savoir et la compétence à donner. Un combat que je considère comme un devoir de génération pour précipiter l’avenir de notre chère commune qui a connu beaucoup de blessures depuis de très longues années. Raison pour laquelle, nous avons décidé, tout en vous demandant de nous accompagner, de briguer la mairie de Khombole, pour un devenir meilleur de notre localité, pour un avenir prometteur pour nos jeunes, nos femmes ».

L’assistance exécuta une salve d’applaudissements; une façon pour elle de dire oui à sa candidature, mais aussi de dire oui à un changement radical au sein de la mairie de Khombole. Et c’est sur des notes d’encouragements et de félicitations que prit fin ce meeting qui a fini d’envoyer « chez Ardo », et bien avant les prochaines joutes locales, l’actuel locataire de la municipalité de Khombole.



Pape Babacar Fall