Mali : La case du voisin Mandé brûle…Au secours !

L’ordre règne au Mali ! Notre voisin immédiat a vécu, ce mardi, une situation pas du tout ordinaire. Elle est si embarrassante. Le Président de la République de ce grand pays d’Afrique de l’Ouest, en l’occurrence, Ibrahim Boubacar Kéita dit (IBK), son fils, Karim Kéita et son premier Ministre, le Docteur Boubou Cissé sont mis aux arrêts. D’autres barons du régime malien ont également été arrêtés.

Un événement qu’on voyait venir, donc prévisible. Il faut dire que depuis des mois, des mouvements citoyens et sociaux (M5) se sont rués au brancard pour réclamer la démission du Chef de l’Etat, pourtant élu et réélu démocratiquement. Le peuple malien dénonçait, ainsi, leur mal-vivre, mais aussi, les promesses non tenues de leurs gouvernants et, au premier chef, le Président IBK.

Il est à signaler que cela montre aussi le discrédit, pour ne pas dire le désaveu profond à l’égard de la classe politique dans cet ancien empire du Mandé puis que la tête de pont de ce qu’on peut appeler, aujourd’hui, la « révolution malienne » est un religieux, en l’occurence, l’mam Mouhamad Dicko. Aujourd’hui, le Mali qui était comme assis sur une véritable chaudière, a finalement livré ses laves tel un volcan. Cette situation au niveau de la capitale malienne, Bamako, est susceptible d’envenimer, pour ne pas dire, de faire monter d’un cran, la crise sécuritaire dans ce pays. Elle nous interpelle donc à plus d’un titre tous ses voisins d’à-côté car, comme l’on dit quand la case du voisin brûle, il est un devoir impérieux d’apporter son sceau d’eau avant que les étincelles vous envahissent.