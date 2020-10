Malick Wade Guèye à Guy Marius : « Les ignares ignorent ce qu’est un Etat »

(MANDAT-VIRUS EN GUINÉE : Où la 3e preuve de la 3e candidature) ;

GUY MARIUS, LES IGNARES IGNORENT CE QU’EST UN ÉTAT.

Dans ses multiples et innombrables sorties hasardeuses dues à la rancune et à la haine envers le président de la république Macky SALL, Guy Marius SAGNA a encore étalé sa médiocrité, son indiscipline et son arrogance. « Pendant que la médiocrité se perd par l’envie, le génie s’avance par l’émulation. » a-t-on dit. L’envie te fait faire tout ce qui te semble être bon pour discréditer un génie qui avance par émulation politique sans tambour ni trompette pour le bien-être des sénégalais. La bande à Guy Marius, vous mentez sans honte, vous accusez sans sourciller, vous injuriez sans retenue et vous croyez que c’est ça de « l’ACTIVISME » ou de « la POLITIQUE ». Mon cher Guy Marius, le Sénégal, notre pays, est un pays de droit, à ce titre, il fait partie d’organisations régionales, sous régionales et internationales. Ces appartenances reposent sur le principe du droit international dont le plus important est celui du principe de non-intervention, c’est-à-dire le droit de tout État souverain à conduire ses affaires sans ingérence extérieure. Ceci est un principe coutumier universellement applicable à tous. La Guinée Conakry est un État souverain et son Excellence le président Macky SALL est un président. Il n’est pas un dirigeant d’ONG ni un citoyen ordinaire qui a droit de se prononcer sur tout. Sa parole engage toute une Nation et toute notre diplomatie au plan mondial. Il faut concéder à la Guinée l’autodétermination de sa population et le respect de son intégrité territoriale. Le président sortant Alpha Condé a procédé en cette année 2020, à l’organisation d’un référendum constitutionnel sur l’adoption d’une nouvelle constitution, qui est approuvée par un peu moins de 90 % des votants qui sont tous des guinéens. À la suite de tout ceci, la CENI a proclamé des résultats en faveur de Monsieur Alpha CONDE pas en faveur de Seydou Dalan DIALLO. Pourquoi diantre, voulez-vous que le président Macky SALL s’en mêle ? Pourquoi vouloir coûte que coûte que la CEDEAO en parle? A chaque fois qu’il s’agit d’un pays d’Afrique en porte à faux avec ses principes républicains, la CEDEAO s’est réunie et a pris les bonnes décisions. L’exemple de la Gambie quand Yaya DIAME avait reconnu sa défaite et 2 jours après voulait changer de position n’est pas la même avec la situation en Guinée. L’exemple du Mali est là encore fraîche dans nos esprits lors du coup d’état qui a emporté Ibrahim Boubacar KEITA.

Le président Macky SALL est un homme d’Etat, il n’est pas un « MOR NDAJE » qui se mêle de tout sans maîtriser les tenants et aboutissants. Ce ne sont pas ces élucubrations et menaces qui lui feront faire des erreurs. Il est pondéré et sait toujours écouter ses conseillers et collaborateurs.

A écouter tous vos discours, seul le problème de mandat vous intéresse. Il est temps de vous dire la vérité pour de bon ; toute République est fondée sur le principe démocratique: « gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ». Alors que la loi est l’expression de la volonté générale. Sous ce rapport, ce que le peuple veut, c’est cela qui sera le substrat de la loi. Mais comme vous ne comprenez rien, vous croyez que la loi doit être l’apanage d’une minorité qui se dit activistes et qui rêve debout en ce XXIème siècle où la mondialisation et la globalisation sont des réalités qui transcendent nos pays et nos peuples. La démocratie et le contrôle de constitutionnalité des lois ne sont pas antinomiques, elles vont de paire. Une minorité ne peut pas dicter sa propre loi.

Pour revenir au 3ème mandat, c’est le Conseil Constitutionnel qui le décidera car « la loi votée n’exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution ». Le président Macky SALL est bien a sa place et il fait ce quil peut pour ce pays. Que les salafistes, les rebelles et autres protégés des lobbies étrangers se le tiennent pour dit. Les sénégalais ne laisseront jamais des aventuriers et autres mercenaires et marchands d’illusions s’emparer du Sénégal. Quoiqu’il vous coûtera, nous en donnerons le double nous autres pour que vive le Sénégal.

Malick Wade GUÈYE depuis Marseille pour la VAR/Républicaine.