Malick Wade Gueye attaque Sonko, le M2D et la farce de Bignona

BIGNONA OU LA DÉCLARATION DE LA HONTE DE SONKO ET DU M2D…PAR MALICK WADE GUEYE

Ce 22 Mai 2021, les ennemis de la république se sont réunis à BIGNONA sous le pseudonyme d’un mouvement dénommé M2D. Un mouvement né suite aux agissements d’un pervers sexuel (Ndialokat), marié à deux femmes qui faisait le tour des salons de massage de la capitale à la recherche de chair tendre. Accusé de viol suivi de grossesse par une jeune fille, venue de l’intérieur du Sénégal, naïve, indolente et nonchalante, l’homme s’engouffra dans « la forêt politique » pour s’y réfugier et crier au complot.

Quelle ignominie de sa part, quel manque de courage, quelle malhonnêteté venant de lui ; inconcevable. Son art; la MANIPULATION et le MENSONGE connu de tous les sénégalais fonde la toile de fond de sa stratégie politique. Aidé par une opposition moribonde, nulle, malhonnête et réduite comme peau de chagrin. La rancune et la rancœur les font agir ainsi. Au lieu de mettre l’intérêt supérieur de la Nation en avant, cette frange de l’opposition ne parle que d’élections. Ivre de titre électif ou nominatif et de volupté mondain, ils nagent tous dans la fausseté et hypothèquent l’émergence du Sénégal.

A Bignona, la logique voudrait qu’on commence les discours par le commencement après les prières. Ceci a fait souffrir et languir de douleur tous ceux qui sont du côté de la vérité devant la félicité suprême. Nous avons juste vu et observé le décor et sa composition, nous les avons écouté et nous leur reprochons d’avoir cautionné tous ces crimes commis sous la responsabilité d’un homme qui s’est rendu dans un salon de massage nuitamment pour y trouver des filles de 20 ans.

A vrai dire si SONKO Ousmane ne s’était pas rendu dans ce salon, peut-être ces jeunes allaient être toujours parmi nous. Si SONKO n’avait pas violé cette fille, s’il n’avait pas entretenu des rapports sexuels avec elle, il ne serait rien passé. Voilà où devaient commencer les discours.

À mon avis, ce fait devait être le premier point à être mentionné sur leur déclaration faite pour disent-ils en faire le « pacte de Bignona », « Pacte du mensonge ». Il faut penser au vrai PACTE: celui de la mort; chacun de nous le signera de gré ou de force. Au lieu de dire à Ousmane SONKO la vérité, ils préfèrent le suivre dans ses mensonges, dans sa malhonnêteté la plus profonde et la plus hideuse.

De Ibadou à Salafiste, SONKO est devenu un obsédé sexuel et un manipulateur menteur hors pair. Jamais le Sénégal n’a connu un homme politique aussi dangereux. Le temps nous édifiera, tout se saura car le Sénégal est un pays particulier et sa particularité repose sur l’œuvre de nos saints hommes. Walahi les masques vont tomber; s’ils ne le sont pas déjà car l’affaire « Sweet Beauté » a bouleversé le plan des faux patriotes.

Quel tourment affreux de n’oser dire la vérité dans toute sa splendeur face à Dieu à Ousmane SONKO, de le sermonner incessamment, et d’allier toujours cette vérité avec l’intérêt supérieur du Sénégal ? Il vaudrait mieux cesser d’être faux et misérables, être justes et véridiques car les jours passent et la mort arrivera, notre vie sur terre est éphémère. Nos hommes de Dieu savent qui est qui, nous avons entendu leurs discours à chaque fois qu’on aille leur rendre visite. Pas besoin de se leurrer, leurs sermons sont basés sur la vérité.

Pour les politiciens, que serve, hélas d’être haineux au point d’épouser le mensonge et la manipulation pour combattre un homme dont le seul tort est de cultiver la PAIX et le bonheur des sénégalais au prix de sacrifier sa propre famille ? Les sénégalais dans leur majorité savent discerner la bonne graine de l’ivraie, le président Macky SALL n’a jamais fait de mal à son semblable, il pardonne à tous malgré tout ce que certains font. Ç’aurait été dans un autre pays, ces gens finiraient leur vie en prison. Il met toujours en avant la PAIX, il écoute les autorités de tous bords et use de leurs recommandations.

Les sénégalais que nous sommes, préférons la PAIX a tout l’or ou le pétrole du monde. Ce ne sont plus nos maux de pauvreté qui nous gênent, mais les discours que distillent cette opposition que nous éprouvons en les écoutant parler en tant qu’acteurs politiques. La jeunesse est actuellement éprouvée et elle est déboussolée, orientée vers la violence sous toutes ses formes. Personne n’ose plus dire la vérité dans ce pays. Tout le monde se sent menacé, d’autres sont insultés et violentés.

Au lieu de conscientiser cette jeunesse, ils préfèrent encore plus sensiblement les pousser à semer la haine dans leurs cœurs, créant des foyers de tension. Même l’université, temple du savoir n’est pas épargnée. Le cousinage à plaisanterie qui nous serve de rempart de paix et de cohésion est aujourd’hui menacé à cause des pratiques politiques véhiculées par Ousmane SONKO.

La majeure partie des sénégalais comprend, observe et voit, sous une apparente unité de circonstance, les penchants cachés par chaque membre de cette opposition. Ils ne s’aiment pas les uns des autres, ils le savent très bien car c’est leur nature humaine. Un concours de circonstances les rassemble toujours et ils finissent toujours par se haïr. Leur union voilée de mots doux, n’en sera que plus amère au moment du partage du butin.

Ça commence déjà avec le partage des localités du Sénégal ; Dakar pour Barth, Ziguinchor pour Guy, Aida Mbodji pour Bambey, Guirassy pour Kédougou et ceux qui veulent aller ou rester à l’hémicycle se comptent par centaines. Voilà le Sénégal : la politique a comme credo le MENSONGE et la MANIPULATION. La haine pousse dans les cœurs et la Paix s’éloigne de nos demeures. Dommage ! Ressaisissons-nous en épousant la VÉRITÉ. J’ai dit.

Malick Wade Gueye