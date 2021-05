Malick Wade Gueye : « Sonko a le mensonge dans le sang »

LE KHALIF GÉNÉRAL DES MOURIDE A BIEN REMIS SONKO À SA PLACE.

Le discours a été clair, net et précis et est adressé à Ousmane SONKO.

« Quiconque, par la recherche d’un quelconque prestige, provoque la mort d’une seule personne, ira à l’enfer» ( Serigne Mountakha YAGFI LOL ANDAK WEUR).

Heureusement un de nos « SENTINELLES NATIONALES» Monsieur Madiambal DIAGNE, lors de sa chronique de ce lundi 17 Mai a disséqué tout le plan diabolique de SONKO lors de son audience avec le saint homme.

Combien d’hommes politiques sont-ils à être reçus par le Khalif général des Mouride avant et après l’audience du leaders de PASTEF les manipulateurs et insulteurs ? Chaque leader a eu sa bonne dose fusse telle, sucrée ou salée, douce ou pimentée. Mais nous savons tous que la dose pour SONKO a été très pimentée (Kani Saddam) piment Saddam Hussein, du nom de ce teigneux chef d’Etat et sa farouche opposition aux États-Unis et à Israël. Cette dose de vérité crue a même été sentie individuellement par l’ensemble des souteneurs du père de l’anti-système et du petit Bassirou Diomaye Faye SONKO ou de Mame Fiarra Fam SONKO ( qui sait?), porté par notre sœur Adji SARR qu’il a aussi trompé. La tromperie est son fort et il le réussit bien des fois au sein des jeunes. « La tromperie, si elle fait dîner, ne fera pas souper. » a-t-on dit. Et la leçon du Khalife général des Mouride à SONKO conforte cette thèse. Que ceux qui essaient de noyer le poisson en avançant que le saint homme s’adressait à tous les hommes politiques et que son discours n’a rien de gênant se détrompent. Le discours du Khalif a été très responsable, bien ajusté conformément à l’Islam et aux recommandations de Serigne Touba ( RTA) pour la PAIX au Sénégal; ni plus ni moins. Étant donné que SONKO n’a jamais prôné la PAIX, allant jusqu’à provoquer 14 morts et plus de 300 blessés, en refusant d’aller répondre à la justice pour faire face à notre sœur Adji SARR qui l’accuse de viols répétés, tout homme pieux devrait tenir le même discours que celui qu’a prononcé le saint Homme. Libres aux hypocrites et autres affidés malhonnêtes de chercher à défendre ce pervers sexuel récidiviste qui s’était rendu à plus d’une fois dans ce salon, nuitamment à l’insu de ses deux épouses pour se déshabiller, nu, dans un Jacuzzi huilé et parfumé avec des jeunes filles de 20 ans. Voilà, mes chers, comment les sénégalais véridiques, justes et intelligents ont perçu les paroles du Khalif général des Mouride lors de l’audience qu’il a accordée à SONKO. Je puis bien vous dire l’évolution qui s’est faite en beaucoup de nos compatriotes qui l’ont délaissé car ils ont ouvert enfin les yeux quand ils ont écouté SONKO dire sans sourciller que « parmi les 14 victimes, les 10 étaient des Mouride ». Quelle ignominie, quelle catastrophe montrant le degré de fausseté de cet homme. Même le pays des aveugles ne mérite pas ce borgne aux habitudes extrémistes. Mais « à chacun plaisent ses habitudes. » SONKO a le mensonge dans le sang et nous l’avons toujours démontré. Nous attendons toujours de lui, qu’il publie le numéro de compte bancaire où se trouvent la moitié des 94 milliards détournés par Mamour DIALLO.

Il me semble que les « PASTEFIENS» tournent leurs yeux et leurs oreilles avec plus de regrets sur le sermon du Khalif général des Mouride qui, a éventré le complot ourdi par SONKO pour ne pas aller répondre à la justice sénégalaise. Les choses sérieuses doivent commencer pour qu’enfin la vérité continue d’éclore comme un poussin dans un œuf mature.

Depuis que SONKO est entré en politique, ses souteneurs ont trop menti sur les plateaux de télévision et les réseaux sociaux; trop de commérages et « quand les commères se courroucent, les vérités se découvrent. » Ils ont tout dit sur Adji SARR mais en vain. Elle a été juste trompée par un TROMPEUR qui voulait se faire prendre pour un saint, elle attend un enfant ; celui de Monsieur SOLUTIONS. (KAWTEF!!!)