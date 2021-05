Bagarre Apéristes et Rewmistes…Les jeunes de Touba appelés à plus de responsabilité

Suite aux événements malheureux survenus entre les jeunes de la commune de TOUBA qui voulaient organiser un forum, je lance un appel à tous les jeunes pour un sens élevé de la responsabilité, à la retenue et au calme.

Je rappelle aux JEUNES de quelques bords qu’ils se situent qu’ils sont dans une VILLE SPÉCIALE donc ils doivent avoir un comportement exemplaire et spécial.

On peut défendre ses idées ,ses principes et sa position sans pour autant offensé l’autre.

Je demande aux JEUNES de la commune de TOUBA de tous les bords qu’ils se situent de s’assoir encore une fois et pour toujours , autour d’une table pour globalement discuter et trouver un terrain d’entente pour l’intérêt supérieur des populations de la ville sainte.

Je remercie tous les responsables adultes de tous es partis politiques de la commune de TOUBA qui se sont investis pour que la paix revienne aux niveaux des jeunes.

Je remercie particulièrement le maire ABDOULAHAD KA qui a tenté, sans succès malheureusement , de rapprocher les jeunes.

JEUNES DE LA COMMUNE DE TOUBA

UNISSEZ – VOUS POUR L’INTÉRÊT SUPERIEUR DES POPULATIONS C’EST LE SEUL COMBAT QUI VAILLE.

ELY MANEL FALL

MEMBRE DU SECRETARIAT NATIONAL

PORTE PAROLE ADJOINT

CONSEILLER DEPARTEMENTAL