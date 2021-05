Malick Wade Guèye : « Le président mérite largement un avion de commandement »

UN AVION POUR LE PRÉSIDENT, son Excellence mérite plus…Par Malick Wade Guèye

Le Sénégal avait racheté l’Airbus A319 CJ, un avion moyen courrier à la France, au mois de mars 2011, mais entré en service au mois d’avril 2002, au temps de WADE. L’Airbus A 319 CJ avait coûté un peu plus de 21 milliards CFA puis réaménagé à Bordeaux, à plus de 18 milliards FCFA. Ce qui fait un total de 38 milliards.

Depuis un certain temps, les sénégalais ont remarqué que le président de la république, Macky SALL se déplace à l’étranger soit avec un aéronef de la compagnie Air Sénégal soit avec un avion en location privée. Alors que tous les chefs d’Etats disposent d’un avion de commandement. Par son leadership incontesté, le président Macky SALL mérite largement un avion de commandement à sa disposition. « Notre liberté est menacée par le besoin de sécurité et la sécurité elle-même est menacée par le souci obsédant qu’on en a. » Son Excellence le président de la république Macky SALL n’était pas en sécurité car même au sein de la compagnie air Sénégal il peut y avoir des taupe qui sont prêts à tout. L’exemple du capitaine Oumar TOURE qui avait en charge l’enquête sur l’affaire « Sweet-beauty » est encore vivace dans nos esprits.

Les messages de menaces de morts envoyés sur les téléphones des collaborateurs du président Macky SALL et dont les numéros ont été remis par des agents de la SONATEL sont aussi des exemples. Sans compter les nombreux taupes qui sont dans l’administration et qui filent les dossiers confidentiels à la presse. Le Sénégal est actuellement visé par des forces occultes tapis dans l’ombre, très puissantes et capables de tout pour embraser le pays. Ces forces sont aidées par une frange de l’opposition qui ne parle que de pétrole, de gaz, d’or, de zircon, de fer…etc.

Le chaste amour et l’engagement sublime à faire du Sénégal un pays respecté, stable et en sécurité rendront tout le courage qu’il faut à son Excellence le président Macky SALL pour prendre de très bonnes décisions malgré les lamentations, manipulations et attaques infondées d’une opposition complice avec les forces obscures. Les purs engagements et les sincères actions politiques d’un président ayant le Sénégal à cœur l’aideront à toujours avoir raison sur les ennemis de la République. Son Excellence le président SALL est et restera avec les sénégalais les plus justes, les plus sérieux et les plus véridiques le meilleur de tous les présidents depuis les indépendances jusqu’ici. N’en déplaise à cette frange de l’opposition tordue, insolente, rancunière, malhonnête et fausse qui, depuis 2012 se cramponne sur des critiques fondées sur la personne du président, sa famille et ses amis, jamais sur l’amélioration du quotidien des sénégalais. Cette opposition n’a même pas de programme politique alternatif, capable de rivaliser avec le PSE.

Son Excellence le président Macky SALL ne sait ni ne veut savoir quel sort Dieu lui réserve à la fin de sa mission; il Sait qu’il sera béni quel qu’il puisse être. Il s’est toujours rendu digne, honnête, sincère, juste, ouvert, réceptif et quitte avec sa conscience après avoir fait ce qu’il fallait faire pour le Sénégal, dire ce qu’il fallait dire aux sénégalais qui lui ont fait confiance en chaque occasion et avec toute frange de la société. Et si les sénégalais dans leur majorité le veulent, il poursuivra l’œuvre car ses actions parlent d’elles-mêmes.

Cette mission régalienne qui fonde son image qu’il porte en lui nous servira d’égide, et rendra notre fierté plus grande malgré les coups bas de l’opposition. Je défie quiconque dans ce pays : le président Macky SALL est le meilleur en valeurs humaines. Observez tous ceux qui sont contre lui, vous ne trouverez que des hommes et des femmes qui se disent tout bas : « JE DOIS PARFAIRE MA PERSONNE, IL’ ME RESTE BEAUCOUP À FAIRE ». Soyez véridiques et cessez les faux débats ; le président du Sénégal mérite bien un avion de commandement neuf.

Malick Wade GUÈYE, depuis Marseille.