Malick Wade Guèye : « Macky, pur produit du monde rural et fier de l’être »

Le président Macky SALL : Un président pas comme les autres, un pur produit du monde rural et fier de l’être

Depuis votre élection en 2012, les dés sont jetés, les bons augures ont parlé sur tous les plans et des résultats ont retenti dans tous les coins du Sénégal. Votre vision politique clairvoyante axée sur des programmes pertinents, et votre connaissance du monde rural, ont permis aux agriculteurs sénégalais de sourire et de croire d’emblée à l’équité territoriale, à un Sénégal pour tous et par tous. Votre vision nous a fait ainsi passer de 1’5 % de croissance a 7% avant que la crise sanitaire mondiale ne vienne tout engloutir. L’heure de la relance a sonné et l’agriculture est au premier rang de ce nouveau challenge. Les agriculteurs sont aux anges. Vous leur avez redonné leur dignité en revalorisant les productions agricoles et l’agriculture leur permet de vivre correctement, libres et indépendants. Excellence, Monsieur le président, vous venez de boucler une tournée agricole qui vous a mené à Niakhar, Toubacouta dans votre Sine natal, Sibassor, Paoskoto, Dabali, Firgui dans le Saloum et le Ndoukoumane. Une tournée qui a fait la fierté des sénégalais en général et particulièrement de vos camarades inconditionnels que nous sommes. Les populations rurales qui vous ont accueilli avec enthousiasme ont senti les fortes capacités d’impulsion pour l’agriculture de votre part et votre leadership affirmé pour les orientations dans ce secteur. L’agriculture étant le premier levier de l’économie nationale, vous avez pu asseoir une politique de subvention des intrants et des facteurs de production, à travers un meilleur ciblage des bénéficiaires (gros producteurs) et des produits (semences sélectionnés, équipements agricoles) pour réussir à relever les défis de la transformation structurelle de notre économie, à travers la consolidation des moteurs actuels de croissance. Le développement de nouveaux secteurs créateurs de richesses, d’emplois, d’inclusion sociale, à forte capacité d’exportation et d’attraction d’investissements est en œuvre. Malgré cette crise sanitaire du fait de la COVID-19 et à l’orée d’une relance économique mondiale, le Sénégal ne saurait rester en queue de peloton. Conscient des atouts pluviométriques cette année malgré le drame des inondations, et le dynamisme des agriculteurs de notre pays, vous avez tout de suite commencé à poser des actes forts en allant vous enquérir de la situation des sinistrés d’abord, ensuite, de la situation agricole dans le monde rural. Vous avez secouru et appuyé la dynamique de résilience tout en invitant les ruraux à persévérer dans la dynamique qui permettrait de faire du Sénégal un pôle agricole sous régional avec votre appui. Votre acte hautement républicain et symbolique s’inscrit dans une optique politique pour un développement plus équilibré, de promotion de terroirs et de pôles économiques viables afin de stimuler le potentiel de développement sur l’ensemble du territoire conformément à votre vision.

La réussite d’une telle approche politique va assurer à coup sûr, une amélioration significative des conditions de vie des populations, une lutte plus soutenue contre les inégalités sociales tout en préservant les ressources de base, et favorisant l’émergence de territoires viables ou le vivre ensemble traduit concrètement la vision du SENEGAL de tous et pour tous. Excellence, Monsieur le président, les aigris évoquent le non-respect des mesures barrières lors des accueils des populations. Faut-il leur rappeler que vous avez déjà dépassé ce niveau en demandant à l’ensemble de nos compatriotes de vivre avec le virus en étant responsable, en respectant le port de masques et poursuivre l’effort de lutte contre le virus : incapable n’est pas sénégalais. Nos concitoyens l’ont si bien compris et appréhendé, que cela nous a valu le satisfecit de l’OMS. Les aigris cherchent toujours le mal partout. Ils y vont de discours irresponsables et de manipulation basée sur le mensonge, au moment où vous proposez le bien-être pour les populations par des actes concrets. Entre parler et agir pour atteindre un objectif, il y a une grande différence. Celui qui parle est toujours en retard par rapport à celui qui agit en étant conscient d’avoir le destin de tout un peuple entre ses mains. Excellence, Monsieur le président, votre tournée a relégué au second plan toutes les contrevérités que vos adversaires politiques ont cherché et cherchent depuis que vous êtes élu, à imputer à vos engagements et pratiques politiques. Vous êtes un homme de vertu, avec une sérénité qui force le respect, sans artifices, sans forfanteries et vous restez totalement connecté de la réalité. Vous faites notre fierté. Vos paroles plus rares plus réfléchies, plus pertinentes encore qu’à l’ordinaire, nous rendent tous plus attentifs face aux défis en faisant le corpus de nos arguments et en remplissant nos cœurs de gaieté. Nous vous adressons nos remerciements chaleureux et notre satisfaction totale sur la façon si efficace dont vous gérez le Sénégal que nous chérissons tant. Excellence, Monsieur le président, nous autres fils du Sénégal dans la Diaspora, il ne nous reste qu’à vous demander de poursuivre les efforts politiques pour permettre à toutes les couches de notre société de retrouver pleinement un épanouissement personnel et collectif en tant que Nation, « à l’image de notre baobab géant, multiséculaire et solidement enraciné, dont la sève nourricière irrigue et entretient toutes les composantes ». Dans nos pays d’accueil, nous avons compris la place et l’importante de l’agriculture dans le développement d’un pays. C’est cela le Sénégal dont nous aspirons, un Sénégal en progrès pour l’épanouissement tous ». NDIOKONJIAL PRÉSIDENT MACKY, Merci mille fois, le travail continue.

Malick Wade GUEYE

