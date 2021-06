Malick Wade Gueye traite le M2D d’idiots qui veulent le pouvoir

Après le rassemblement du M2D (Mouvement pour la défense de la Démocratie), Malick Wade Gueye de l’APR Espagne les traite de Bande d’idiots qui veulent le pouvoir…

Alors dans sa déclaration ci-dessous, il demande aux intellos d’agir face aux idiots

QUAND LES IDIOTS VEULENT LA RÉPUBLIQUE, LES INTELLECTUELS DOIVENT AGIR.

Une République doit être ouverte à des talents avérés et non à des idiots et ignares pour que sa gestion réussisse et qu’elle escompte émanciper. L’émancipation est l’œuvre de la vraie révolution qui doit être dirigée par la crème de la société qui l’enclenche. Assane DIOUF, Karim Xrum Xakh, Barthélémy, Bougane GUEYE, Cheikh Tidiane DIEYE, Guy Marius, Clédore SENE, Ousmane SONKO, Thiat, Fou malade, Kilifeu de Y EN A MARRE…, voilà ceux qui appellent les sénégalais au soutien pour disent-ils, combattre le régime de son Excellence le président Macky SALL.

« GOUMBO DU DJITE YOON »: un aveugle n’est pas apte à être tête de file d’une marche dans un labyrinthe. La gestion politique d’un État est tellement sérieuse et exige compétence, aptitude, attitude, connaissance et bonne foi. À observer la composition de ce mouvement, qui d’entre eux a les qualités requises pour gérer un quartier ? Non ! Je n’en crois pas à mes yeux. Que d’ignorants, d’arrogants, d’indisciplinés et de farfelus. 80% des jeunes qui les soutiennent n’ont même pas le BFEM et ont raté leur éducation de base. Cela explique leur comportement dans les réseaux sociaux.

Rien n’est plus dangereux qu’un ignorant en action. Aujourd’hui au Sénégal, les ignorants envahissent l’espace politique et on dirait que les plus arrogants sont les meilleurs.

Il faut avoir accès aux grandes écoles ou du moins à l’université pour bâtir une République au vrai sens du terme ; laïque, universelle dont le moteur fonctionne par la méritocratie. Pour diriger l’administration (les préfectures, les gouvernances, l’administration centrale, les cours et tribunaux, les universités, les hôpitaux, les services de sécurité, les finances…) il faut vraiment être plus intelligent que cette racaille qui s’est réunie à la place de la Nation. Que peut faire un Assane DIOUF ou un Guy Marius ou un Karim Xrum ou un Cledore, un Bougane GUEYE ou même un Ousmane SONKO dans une République qui veut briller à l’international ?

Ceci résulte en droite ligne à penser à élever le niveau des débats dans les médias et les réseaux sociaux pour que ces gens sachent qu’ils sont entrain de se tromper dangereusement. Les intellectuels de ce pays n’ont plus le droit de se taire; ils doivent sauver le Sénégal. Où sont les intellectuels ? Que font les penseurs de métier au milieu de ces ébranlements, de ces errements, de la médiocrité galopante ?

Ils gardent encore leur silence. Ils n’avertissent pas. Ils ne dénoncent pas. Ils ne sont pas intéressés. Ont-ils vraiment peur d’être agressés. L’écart entre leur pensée et le pays en proie aux catastrophes grandit chaque semaine, chaque jour, et ils ne font aucune alerte. L’écart entre leurs devoirs et la situation du pays est plus scandaleux qu’il ne fut jamais. Ils doivent faire quelque chose pour sauver la patrie qui est actuellement en danger à cause de la promotion de la médiocrité. Et comme disait Bernard MESNIER, on vend aux jeunes du rêve et du mensonge à longueur de journée. On les leur vend; on ne les leur donne pas; et le prix c’est leur vie.

Des marchands cyniques d’illusions à l’image des membres du M2D font de l’insatisfaction adolescente leurs fonds de commerce. Médiocrité, violence, mensonge, haine, alcool, tout est à vendre dans les vitrines clinquantes de la société de consommation de masse, et les jeunes sont la cible de choix. À mon humble avis, il faut s’occuper de cette jeunesse vite et efficacement pour qu’ils trouvent du boulot afin de ne plus avoir le temps d’écouter ces irresponsables. C’est le seul moyen de limiter les dégâts….avec ces idiots.

La politique est en train d’être transformée en un jeu de hasard plus dramatique que le loto car il suffit juste d’être arrogant, indiscipliné, ignorant, audacieux, malhonnête et inconscient pour miser et attendre que la boule tourne vers le côté d’où l’on se trouve. On, insulte, on menace, on calomnie, on dénigre, on scande des slogans dangereux comme « FRANCE DÉGAGE » alors qu’on n’est même pas fichu de confectionner une aiguille pour coudre nos habits ou se faire piquer pour savoir son groupe sanguin.

On impute nos malheurs, nos échecs et notre misère à la France. Et au même moment, on a un smartphone qui vient de la France, on nous achète une voiture en boîte automatique pour que nous soyons plus bavard, plus arrogant et plus versatile partout où il y’a des problèmes sociaux. Quel idiot ! Et bien des fois, on y met de l’essence achetée chez TOTAL. Aux champs, on y voit personne parmi eux car ils n’aiment pas travailler; le week-end ils vont tous se ravitailler à AUCHAN qui propose des produits de qualité à des prix exceptionnels venus pour la plupart de la France.

Eux tous (ces idiots) viennent pour la plupart de l’intérieur du Sénégal mais ont creusé leurs tombes à Dakar. Ils n’ont rien entrepris, rien initié, rien investi dans le pays et ils détestent ceux qui le font. Où est la logique dans leur combat ? Ils jouent tous sous l’influence de la médiocrité médiatique, l’apparence sur scène et le kitsch ou le speech sont la règle et le plus arrogant brille. Quelle catastrophe pour un pays qui cherche à émerger. Arrêtons ces guignols avant qu’il ne soit trop tard. Je vous prie.

Malick Wade GUEYE depuis Marseille.