Saccage d’Auchan…Un boudjouman voulait boire tout l’alcool du magasin

Après les Talibés qui se sont rués sur les aliments pour Chiens et chats lors des émeutes liés à l’affaire Sonko, c’est cette affaire des « Boudjouman » et autres marginaux qui avaient pris pour cible la cave ou le rayon dédié aux vins, aux whiskys et bières de luxe.

Ces jeunes marginaux se sont empressés de boire sur place autant de bouteilles d’alcool que possible. Un véritable cocktail de feu ! C’est dans ces circonstances qu’un « Boudjouman » s’était écroulé ivre mort…ou presque.

« C’est au moment où on faisait le constat des dégâts vers 03 heures du matin que l’homme a été retrouvé dans un coma alcoolique. Ce sont les policiers en patrouille qui sont venus le sortir avant de l’embarquer vers le commissariat de police. Heureusement, le « Auchan » n’a pas été incendié, sinon l’homme serait mort calciné » révèle un des vigiles d’« Auchan » Sacré-Cœur.

Source Le Témoin