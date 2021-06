Une lettre anonyme dévoile le maire « fantôme » de Kidira

Lettre adressée à Monsieur Le Maire de la commune de Kidira.

Monsieur le Maire de la commune de Kidira !

Etant un de vos administrés, il me plaît de vous faire part de mes inquiétudes. Vous n’êtes pas sans savoir que la commune de Kidira, votre commune, a toujours souffert de la politique de ses dirigeants. La position stratégique de Kidira (ville frontalière), la présence des nombreuses ressources et opportunités d’affaires devaient pourtant en faire l’une des plus grandes villes du Sénégal en termes d’infrastructures et en termes de réalisations. Hélas, le constat est tout autre.

Monsieur le Maire, vous êtes au crépuscule de votre magistère, Quel bilan allez-vous faire de vos 5 ans à la tête de la commune ? Athsafourlilah 5ans + 2 ans de mandat illégitime et illégale (bonus). Du moins 7 ans à la tête de la commune. Vous avez fait quelques réalisations certes mais force est de reconnaître que votre bilan est largement insuffisant par rapport aux attentes des populations.

Malgré les nombreuses péripéties notées ces derniers temps (Marche des populations notamment la jeunesse) pour la libération du monument Feu Bocar Cissé occupé anarchiquement pour ne pas dire illégalement par des commerçants payant des taxes journalières de 100F CFA. A cela, il faut ajouter le chômage des jeunes dont certains croyaient qu’avec le FERA (Fonds Entretien Routier Autonome) l’emploi des jeunes allaient être un vieux souvenir.

Hélas ! Combien de mois, ses employés souvent obligés d’effectuer des tâches qui ne figurent même pas sur le cahier de charges, sont restés sans être payés. Le stade municipal impraticable pendant l’hivernage, l’accaparement des terres, la voirie urbaine,…j’en passe !

Monsieur Le Maire, savez-vous que Kidira a une jeunesse très dynamique et entreprenante. Cette jeunesse est dans l’agriculture, le commerce, l’élevage, l’artisanat, la technologie entre autres. Que pouvons-nous retenir de votre politique de jeunesse durant votre mandat ?. C’est dommage qu’aujourd’hui Kidira compte parmi les villes les plus touchées par le chômage des jeunes malgré les nombreuses opportunités. Cette situation pouvait être encore plus grave s’il n’y avait pas la présence des entreprises privées (Arezki, SOGEM) qui offrent certains emplois.

Monsieur Le Maire, parlons des lenteurs administratives ! On est au 21ème siècle, l’ère du numérique. La délivrance des pièces d’état civil, c’est parfois la croix et la bannière. Si ce n’est pas un problème d’imprimés qui est signalé, c’est un problème de signature. Pour certains documents même, on vous dit que seul le maire peut signer ce qui est difficile si vous n’êtes presque jamais là. Le premier adjoint au Maire est dépourvu de bureau, presque invisible. Le seul qui est toujours présent en dépit de quelques cas de forces majeures est le deuxième adjoint au Maire. Il faudra peut-être songer à une délégation de signature.

Certains sont allés jusqu’à se demander si la Mairie de Kidira ne fonctionne qu’avec 2 personnes : le deuxième adjoint au Maire et le secrétaire municipal. Pourtant lors des élections des conseillers municipaux, 2 adjoints ont été élus. On ignore si ce n’est pas pour des querelles de positionnement ou des ambitions politiques divergentes, que le bureau du premier adjoint au Maire restent continuellement fermés ? Cette situation ramène encore sur la table la question de l’homme qu’il faut à la place qu’il faut.

Monsieur Le Maire, je voudrai bien vous inviter à réfléchir mûrement à votre prochaine candidature, sachez que Kidira a besoin d’un nouveau souffle. Si vous jugez que vous pouvez incarner ce nouveau départ en changeant radicalement votre façon d’administrer, alors la voie est libre. Par contre si vous pensez votre business vous empêche de réaliser le rêve des Kidirois et Kidiroise , laissez-nous faire un autre et bon choix.

Bien Cordialement.

Expéditeur Anonyme