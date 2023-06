Mamadou Biguine Gueye répond à Amadou Ba de Pastef

Amadou Ba Pastef, il faut te calmer enfin !

« Je n’ai pas la force, tout petit individu que je suis, de m’opposer à l’énorme machine totalitaire du mensonge, mais je peux au moins faire en sorte de ne pas être un point de passage du mensonge. » Enseignait fort pertinemment Alexandre Soljenitsyne

Depuis quelque temps, tu en fais de trop sur tes publications aux allures de provocation et d’irrespect à la République et à ses Institutions. Tantôt tu nous relayes des articles du Canard enchainé, tantôt du journal le Monde, tantôt de France 24 ou d’autres médias occidentaux. Ton complexe envers les Blancs nous pompe l’air ! Il est mêlé d’ailleurs à une contradiction flagrante et éhontée quand on sait que ton parti Pastef et ses affidés tels France dégage rejetaient jusque là toute collaboration avec l’Occident.

Oui, vous rejetez la France6Afrique, les APE, le franc CFA…, Et vous encouragez le départ de Total, de Auchan, de Seter, des banques européennes que vous avez demandé de brûler après avoir payé à vos mercenaires des sommes colossales provenues surtout du Qatar. Il faut mettre fin à votre démagogie. Vous n’êtes que des affamés d’un pouvoir que vous n’allez jamais conquérir car le peuple conscient et souverain du Sénégal vous a démasqués depuis très longtemps.

Et puis c’est quoi votre profession cher Amadou Ba si ce n’est d’étaler vos écarts de langage et votre inélégance sans cesse sur Facebook à longueur de journée, attaquant la République et celui qui l’incarne au nom du peuple. Vous de Pastef, vous restez d’éternels partisans du moindre effort espérant vous emparer un jour du pouvoir dans une paresse qui frise la honte et fait honte à tout jeune Sénégalais honnête et soucieux de l’avenir de notre Nation.

Arrêtez ! Vous êtes catastrophique dans vos attitudes et comportements de tous les jours. Vous n’attaque jamais le régime sur des questions économiques ou sur son bilan. Votre thème principal tourne autour de la manipulation, de l’intoxication, du mensonge, de la calomnie, de la diffamation… pour arriver à vos fins. Peine perdue ! Votre arrivée sur la scène politique est en déphasage avec la tradition démocratique du Sénégal. Nous sommes tous imprégnés des divergences Senghor/Dia, Diouf/Wade, Wade/Sall…Mais ce que vous parrainez dans ce pays vous et votre leader est tout sauf élégant. Vous êtes violents, bavards, belliqueux et méchants.

Sachez-le tout de suite, cher Amadou, vous paraissez trop petit pour mettre le feu au Sénégal ! On ne prend pas le pouvoir de cette façon en démocratie. Macky Sall a beaucoup fait pour ce pays. Vous en êtes plus que conscient. Vous en faites quand même de trop. Votre location a baissé. Les salaires ont doublé ou triplé depuis 2012 si tu es salarié. Le TER dessert tellement de compatriotes qui étaient sur le qui-vive concernant la question du transport. Le nombre de CEM, de lycées et d’universités a plus que doublé. Le BRT arrive. L’électricité est fournie en continue. Le sport, la culture, l’agriculture, l’élevage, l’artisanat, le social connaissent des résultats jamais réalisés. Que voulez-vous de plus?

Conviés au dialogue actuellement en cours, vous avez refusé, préférant rester dans le nihilisme absolu. Vous n’avez aucun argument contre le Président Macky Sall si ce n’est votre souhait de voir le Sénégal sombrer dans un chao d’où vous ne sortirez pas indemnes. Arrêtez d’être malhonnête !

Ces derniers temps, vous soutenez Walfadjri qui est totalement sorti de sa ligne éditoriale originelle pour se positionner en « Radio mille collines » avec comme objectif de brûler notre pays promu à un bel avenir après la découverte et la commercialisation très prochaine de ses ressources pétrolières et gazières. Vos bêtises, gardez-les chez vous Amadou Ba ! Vous êtes né trop jeune dans un monde trop vieux. On comprend votre jeu mais on ne vous laissera pas faire car vous-même, vous ignorez que vous sciez la branche sur laquelle vous êtes assis. Vous avez trop menti en plus et nous ne vous laisserons plus agir de la sorte sans nous dresser contre le péril que vous représentez face au Sénégal !

« Alors, Amadou Ba Pastef, ne souille pas le puits d’où tu étanches ta soif »! Je te confie cette formule d’un sage de l’Afrique.

Mamadou Biguine Gueye

Responsable APR Fatick