Mamadou Lamine Diallo : « Après le TER, on doit surveiller le port de Ndayane »

Le tout Infrastructure de Macky Sall est un échec…par Mamadou Lamine Diallo

Le Président Macky Sall pense que le développement, c’est construire des infrastructures et les inaugurer pour impressionner les populations et leur imposer son agenda politique inspiré par ses parrains occidentaux. Comme il croit à ses parrains, le BRT est une preuve, il devrait se rappeler ceci: le Général Faidherbe a combattu Lat Dior pour le chemin de fer. Dans le projet colonial, chemin de fer et port de Dakar doivent permettre d’acheminer l’arachide vers les huileries de France.

“Les infrastructures de Macky Sall, machine à corruption pour transférer nos milliards à Dubai en particulier“

Autrement dit, pour clore ce débat avec BBY, on doit retenir ceci: une infrastructure doit être pensée pour soutenir un projet industriel ou des services rattachés. Sinon, on rentre dans une spirale d’endettement, de chômage massif et de hausse des prix. Et c’est ce qui arrive au régime de BBY. C’est cela l’échec.

Les 200 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail sont sacrifiés. La DER est un machin pour gérer la clientèle des politiciens corrompus de l’APR. Ses ressources sont empruntées sur le marché régional par ADD. Les familles sont confrontées à la hausse des denrées de première nécessité. Macky Sall est dans un cul de sac.

Les affidés du régime qui ont gagné des centaines de milliards dans les projets d’infrastructures ont alimenté des flux financiers illicites vers Dubaï en particulier. En dix ans, 2500 à 3000 milliards ont quitté le Sénégal vers les paradis fiscaux dont Dubaï. Le FMI ferme les yeux ainsi que la Banque Mondiale, alors que les jeunes et les mères de famille vivent dans la précarité.

Après le TER, on doit surveiller le port de Ndayane.

Mamadou Lamine Diallo