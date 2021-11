Mamadou Lamine Diallo : « la vie sera encore plus dure avec le chômage »

Macky Sall face à la hausse inévitable du coût de la vie…Par Mamadou Lamine Diallo

Les produits importés vont coûter de plus en plus cher, conséquence de la relance économique après covid 19, en particulier le blé et le maïs. Nos meuniers et nos boulangers ne tiennent plus. Le Gouvernement subventionne le prix du pain. Jusqu’à quand?

Il y aura une hausse du baril de pétrole. On atteindra plus de 70 à 80 dollars le baril au début de l’hiver en Occident. Que fera Macky Sall et ses cadres surdoués dirigés par le candidat Diouf Sarr qui après avoir échoué dans la Covid, se propose de projeter son incompétence dans la Ville de Dakar.

“Macky Sall sans solution face à la hausse inévitable de coût de la vie, s’énerve contre l’opposition démocratique“

Comment contenir la hausse du prix du pain, de l’huile, du sucre et du riz dans les prochains mois surtout avant les locales de 2022? Voilà l’équation macroéconomique du couple ADD Hott surveillé par le parrain FMI qui leur a donné 246 milliards en appui budgétaire.

Je répète, la vie sera encore plus dure avec le chômage massif dans les prochains mois. La faute à Macky Sall, j’ai alerté depuis des années. Je suis du côté du peuple contre les prédateurs de BBY. Il est temps que les travailleurs récupèrent leurs syndicats.

Mamadou Lamine Diallo