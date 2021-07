Mamadou Lamine Diallo : « Les chiffres budgétaires de Macky Sall sont bricolés »

Halte à la mystification budgétaire de Macky Sall…Par Mamadou Lamine Diallo

Chez BBY, on veut nous faire croire que les dépenses prévisionnelles de l’Etat constituent un indicateur pertinent. On nous a annoncé il y a quelques années un record de 3000 milliards, 4000 milliards et maintenant 5000 milliards par Abdoulaye Daouda Diallo. Tout cela n’a pas grand sens.

Dans le fond, et pour commencer l’analyse, il y a deux chiffres qui sont importants : les recettes internes de l’Etat et les autorisations d’emprunts et de dons accordées au gouvernement. Dans la LFR 2021, les recettes internes de l’Etat sont prévues à 2742,5 milliards, contre 2829 pour la LFI 2020. Les autorisations d’emprunt s’élèvent à 1912,6 milliards en 2021 contre 1309,17 en 2020. Simplement dit, le gouvernement de Macky Sall prévoit une baisse des recettes internes et une hausse de l’endettement dans un contexte de chômage massif des jeunes et de pauvreté généralisée.

Voilà les faits. Quant à la polémique contre Abdoul Mbaye, ce n’est pas sérieux. Abdoulaye Daouda Diallo fait voter, par l’annexe du Palais, des dépenses de la LFR 2021 de 3987,5 milliards et annonce dans un communiqué le chiffre de 4544,6 milliards. Qu’il ose parler au Peuple de l’amortissement de la dette !

Mamadou Lamine Diallo