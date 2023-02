Mamadou Lamine Diallo : « Macky en campagne électorale pour une troisième candidature »

Le terrorisme des soit disantes réalisations de Macky Sall…Par Mamadou Lamine Diallo

Macky Sall, en campagne électorale pour une troisième candidature irrecevable inaugure, des infrastructures dans tous les sens, routes, pistes, ponts, universités, camps militaires, centrales électriques, etc. demain, des poulaillers !

Pour BBY, la réussite économique se mesure à la quantité de réalisations et des centaines de milliards annoncés. Un point, un trait. Et personne n’a le droit de contester et c’est l’occasion de payer des chômeurs 10.000 francs pour les transporter sur les lieux et faire la fête. Une occasion de déstresser. Eh oui, en 10 ans, Macky Sall a produit au moins un million de jeunes, souvent diplômés, sans emploi, sans espoir et qui dépendent de leurs parents pour survivre.

La réussite économique est la capacité pour un État à trouver un emploi décent à sa jeunesse qu’il aura formée auparavant. De ce point de vue, l’échec de Macky Sall est patent et ne souffre d’aucune contestation.

C’est la preuve que sa politique de réalisations est un échec. Pour cela, il a emprunté en dix ans au moins 11.500 milliards dont 3000 milliards ont été engloutis dans la corruption organisée par la dynastie FayeSall et ses affidés. Les entreprises étrangères ont récupéré près de 5000 milliards. Le reste est partagé entre l’Etat et les Sénégalais chanceux qui travaillent et les quelques PME locales. Voilà Macky Sall et son régime. Qui a intérêt à poursuivre dans cette direction pour le Sénégal, à part les 100 familles qui profitent du système ?

Je propose au peuple de réformer le système pour aller vers l’industrialisation et l’emploi des jeunes. Il n’y a pas d’autres alternatives.

Mamadou Lamine Diallo