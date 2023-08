Mamadou Lamine Diallo : « Pas question de repousser la présidentielle »

Débattons du foncier !…Par Mamadou Lamine Diallo

On ne peut pas faire l’économie d’un débat sur le foncier au Sénégal. A dire vrai, Macky Sall devrait rendre public le rapport de Feu Professeur Moustapha Sourang sur la question foncière pour lancer un tel débat.

On ne peut plus continuer à laisser gérer notre ressource naturelle, notre foncier par les décrets du Président et les états d’âme de la direction des impôts et domaines.

L’affaire est devenue sérieuse, on a frôlé le pire à Fanaye et Ndingler notamment. C’est un secret de polichinelle que de rappeler qu’une des sources de la rébellion en Casamance est la gestion du foncier de Ziguinchor.

Ce n’est pas une coïncidence bizarre que tant d’agents des impôts et des domaines se lancent en politique et veulent devenir des dictateurs à la tête du pays. Heureusement, il y a le syndicat qui veille au grain.

Je le répète, l’Afrique et le Sénégal aussi, est l’enjeu du monde pour ses ressources minérales et foncières. La gouvernance démocratique du foncier est un impératif.

Cela ne plaît pas à BBY. Ils n’en ont plus que pour quelques mois de toute façon. Le Roi de BBY, Macky Sall, doit respecter les institutions, arrêter la répression contre Pastef, organiser une élection présidentielle incluant Sonko et aller se reposer, le Sénégal ne lui appartient pas. Pas question de repousser la présidentielle en 2026 ! C’est impensable. Qu’Allah veille sur le Sénégal à la veille du Magal de Touba.

Mamadou Lamine Diallo