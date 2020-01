Mamadou Sy Tounkara : « comment je suis entré au Palais »

Le célèbre animateur et polémiste Mamadou Sy Tounkara, enseignant à l’Université Cheikh Anta Diop De Dakar (UCAD), aujourd’hui conseiller spécial du président de la République. Et il explique dans l’émission Face2Face de la TFM animée par Aïssatou Diop Fall, comment est-il entré dans le cercle du président de la République : « Je fais partie de ceux qui conseillent le président de la république. C’est lui-même qui m’a demandé de venir auprès de lui. Je ne suis pas affecté à une charge particulière. Je suis polyvalent et je peux le conseiller sur tout. Dès qu’il y a une chose importante, on le lui conseille… »

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn