Mamadou Sy Tounkara, enseignant à l’Université Cheikh Anta Diop De Dakar (UCAD), aujourd’hui conseiller spécial du président de la République. Invité de l’émission Face2Face de la TFM animée par la talentueuse journaliste Aïssatou Diop Fall Niang. Il explique comment il a pu rencontrer le président : « Je travaillais à l’AME avec le jeune Birame Faye qui m’a conseillé de s’approcher du président en me donnant le mail personnel du président. Je lui ai écrit et il m’a répondu en me disant qu’il souhaitait me recevoir et j’ai naturellement accepté »

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn