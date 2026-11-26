Le journaliste Mame Birame Wathie a réagi à son départ de la présidence du conseil d’administration de la Société sénégalaise de presse et de publication (SSPP-Le Soleil). Remplacé lors du Conseil des ministres du mercredi 25 novembre 2026, il a publié un message sur les réseaux sociaux dans lequel il revendique sa liberté de parole, à quelques jours de la présentation de son nouvel ouvrage consacré au bilan du mi-mandat de Bassirou Diomaye Faye.

Dans sa publication de ce jeudi, Mame Birame Wathie a d’abord adressé ses remerciements « sincèrement » au chef de l’État. Il a ensuite décrit son départ comme l’une de ces « décisions qui nous délestent plus qu’elles ne nous dépouillent ».

Le journaliste a surtout tenu à réaffirmer son attachement à son indépendance. « Croire que ma liberté est cessible fut une erreur. Tout comme s’attendre à ce que je me taise pendant que le Sénégal avance à reculons. Et lorsque je parle, ma voix au ronronnement révolutionnaire ne peut porter que le son de la vérité », a-t-il déclaré.

Nommé à la tête du conseil d’administration de la SSPP-Le Soleil le 26 mars 2025, Mame Birame Wathie est remplacé par Ousmane Ndour, professeur de collège d’enseignement moyen (CEM) à la retraite.

Ce changement intervient à moins de deux semaines de la présentation de son nouvel ouvrage, prévue le 5 décembre 2026. Intitulé La vieille gouvernance de la jeunesse : du changement systémique annoncé à la continuité chronique constatée, le livre propose une lecture critique du mi-mandat du président Bassirou Diomaye Faye.

Mame Birame Wathie avait déjà publié un premier ouvrage, La jeunesse prend le pouvoir : une révolution démocratique à la sénégalaise, dans lequel il saluait l’alternance politique de mars 2024.

Réagissant à son remplacement, le journaliste a également rapporté, sur un ton ironique, un message qu’il dit avoir reçu d’une connaissance : « Le président (Diomaye) n’a pas attendu la sortie du livre. La couverture lui a suffi pour te trouver un remplaçant. Puisque tu parles de vieille gouvernance, c’est un retraité qui te succède. »