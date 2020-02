Vice-président de l’ONG JAMRA et secrétaire général du parti politique RDS (Rassemblement démocratique Sénégalais), Mame Mactar Gueye est l’invité de l’émission Face2Face de la TFM animée par la talentueuse Aïssatou Diop Fall Niang…Il revient sur la mort suspecte de son frère Abdou latif Gueye, premier responsable de Jamra et du RDS : « En mars 2008, je suis allé voir un responsable de la sécurité de notre pays suite à des menaces de mort sur la personne de Latif Gueye mon grand frère, mais on n’a pas pris au sérieux et une semaine après il est mort dans un accident atroce et jusqu’à présent l’autopsie n’est pas publiée. Sur ce cas j’ai alerté sur les menaces que j’ai reçu de sa part. Car mieux vaut prévenir que guérir. »