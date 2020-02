Vice-président de l’ONG JAMRA et secrétaire général du parti politique RDS (Rassemblement démocratique Sénégalais), Mame Mactar Gueye est l’invité de l’émission Face2Face de la TFM animée par la talentueuse Aïssatou Diop Fall Niang. Qu’est-ce qui fait courir Mame Mactar Gueye contre les séries télévisées avec plusieurs plaintes ?

« En ce qui concerne la plainte contre Marodi tv, ce n’est pas une actualité car on a déposé une plainte contre Canal Horizon qui avait refusé de déférer la diffusion d’une série à caractère pornographique. Ce n’est pas de l’acharnement car il y a des propos pornographiques qui peuvent ternir l’éducation de nos enfants. On a tenté d’appeler la fille qui a produit le téléfilm en question. On a tenté de la joindre pour une solution à l’amiable mais on n’a jamais réussi car son papa ne vit plus et qu’on n’a pas un autre membre de sa famille. »