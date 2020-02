Mame Mactar Gueye : « Jamra ne s’occupe pas que de…sexe »

Vice-président de l’ONG JAMRA et secrétaire général du parti politique RDS (Rassemblement démocratique Sénégalais), Mame Mactar Gueye est l’invité de l’émission Face2Face de la TFM animée par la talentueuse Aïssatou Diop Fall Niang. Pour lui, Jamra est sur tous les fronts :

« Un rappeur m’avait dit que je ne m’occupe uniquement de problème de sexe mais je lui ai bien expliqué la démarche de Jamra. Makhtar Cissé m’a recu suite au limogeage de plusieurs de travailleurs de la Senelec et on n’a reussi à faire réintégrer quelques travailleurs. Donc Jamra travaille sur plusieurs dossiers. On a organisé une caravane à Guediawaye pour protester contre les vols et les rapts sur les enfants. Nous les musulmans, on a 5 piliers et on a une obligation de se lever quand il y a une injustice. Nous avons condamné les violences faites aux enfants en demandant à l’état le principe de l’enquête de moralité sur les maitres coraniques. On a été récu par le khalife Serigne Bara sur le cas du maitre coranique qui a abusé 6 talibés et il m’a coupé net pour me dire que l’enquête va suivre son cours. On prépare une caravane de huit véhicules dans la banlieue pour sensibiliser les parents sur les meurtres commis sur les enfants ».