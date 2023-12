Mame Mbaye Niang…un « nuisible » dans Benno

Mame Mbaye Niang est devenu un véritable problème au sein de Benno Bokk Yakaar. L’actuel ministre du Tourisme tire à tout va contre tout le monde. Depuis que le président Macky Sall a décidé de se retirer de l’élection présidentielle du 25 février 2024, il se comporte en véritable rebelle. Le Premier ministre et non moins candidat est devenu la principale cible de son camarade de parti. Des sorties médiatiques qui font jaser au sein de la mouvance présidentielle. Bon nombre de sénégalais se demandent qui protège cet homme qui attaque Amadou Ba, désigné pour représenter le parti au pouvoir à l’élection présidentielle.

A quel Mame Mbaye Niang se fier ? Depuis quelques jours, le ministre multiplie les sorties médiatiques. Cerné par les journalistes, il tombe souvent dans leurs questions pièges. Certains confrères le poussent souvent à exposer ses problèmes avec Amadou Ba sur la place publique. Tel un novice, il n’hésite pas à livrer ses véritables sentiments sur le candidat choisi par le président Macky Sall. Et faut dire que cet adversaire de Ousmane Sonko ne s’en cache plus.

Invité la semaine dernière, il a été très clair. « J’ai été invité dernièrement par Papa Ngagne Ndiaye, et j’ai clairement dit que je ne soutiens pas Amadou Ba et jusque-là, je ne le soutiens pas. C’est le Président Macky Sall qui était mon candidat », avait-il déclaré. Avant de rajouter : « La candidature de Amadou Ba ne tient pas. Je ne suis pas entré en politique par infraction. Ceux qui avaient théorisé la candidature de Amadou Ba, comme Souleymane Jules Diop et moi l’ont lâché depuis. Parce que tout simplement il y a un problème de confiance, de présence et surtout d’engagement », disait-il tout en prédisant la défaite de son camarade de parti pour la présidentielle de 2024.

Cette sortie avait mis beaucoup de ses camarades en colère. Mais très en verve, Mame Mbaye Niang reste sur la même ligne. Invité de l’émission « Sen Show » sur Sen TV, il semble remettre en question l’autorité de Amadou Ba sur le Gouvernement qu’il dirige. « Le gouvernement du président de la République, Macky Sall », a-t-il déclaré mardi dernier. Mais il a tenté d’expliquer les propos qu’il avait tenu sur la TFM. Selon lui, il n’a jamais dit qu’il ne va pas soutenir le candidat de BBY. Pour lui, s’il n’était pas d’accord avec cette candidature, il allait lui-même se présenter et qu’il allait quitter le gouvernement du premier ministre candidat. Des propos contradictoires si on écoute les deux vidéos.

Mais quoiqu’il en soit, Mame Mbaye Niang est devenu un véritable trouble-fête. A un mois de la présidentielle, tous les partis cherchent à s’unir. C’est ce moment qu’il a choisi pour dénigrer leur candidat. Même si Amadou Ba ne pesait rien sur l’échiquier politique, il n’avait pas à exposer ses faiblesses sur la place public. A tort ou à raison, il est en train de tout faire pour que le Premier ministre perde. Les positions qu’ils adoptent frôlent la rébellion. Chose qu’il fait depuis quelques jours au vu et au su de tout le monde. D’ailleurs, c’est ce qui pousse certains à se demander qui protège le ministre du Tourisme ?

En effet, beaucoup ont été éjectés de la machine politique pour moins que cela. Mais virer Mame Mbaye Niang à quelques jours de la présidentielle ne serait pas une bonne solution. Par contre, il devient urgent pour Macky Sall de recadrer ce fauteur de troubles. A l’heure actuelle, Benno nage en rang dispersé devant une opposition qui cherche à reprendre le pouvoir. Si la mouvance présidentielle laisse un ministre écumer les plateaux télés pour tirer sur le candidat du pouvoir, elle peut être sûr de perdre cette élection. Une chose dont Mame Mbaye Niang doit être conscient.

Actuellement, le ministre du Tourisme a un véritable combat. L’affaire Prodac, qui l’oppose à Ousmane Sonko, est loin d’être vidée. Ce 4 janvier, il saura si oui ou non il a réussi à réduire le leader de l’Ex Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) à sa plus simple expression. Voilà le seul combat sur lequel il doit se concentrer. Même s’il ne peut pas et ne veut pas battre campagne pour Amadou Ba, qu’il ne soit pas le couteau interne qui va l’égorger.

Il est devenu urgent pour Macky Sall de siffler la fin de la récréation. Benno fonce vers une élection stratégique. Malheureusement, cette coalition y va dans le plus grand désordre. Ce qui met Amadou Ba et ses camarades dans une très mauvaise position. La force de cette coalition repose dans sa capacité à s’unir. Voilà comment l’actuel président de la République a pu régner pendant douze (12) ans. Il doit léguer à son premier ministre une coalition soudée s’il veut gagner…

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru