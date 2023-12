Abdoulaye Sylla, le candidat milliardaire, drague les pauvres…en jet privé et Cadillac

C’est une première au Sénégal ! Senghor, Diouf, Wade et Macky Sall n’ont pas osé faire ce que fait un candidat à la présidentielle de 2024. Et ils ne le feront jamais ! Battre campagne avec un jet privé, c’est du jamais vu ! Et l’homme d’affaires, Abdoulaye Sylla, candidat à la présidentielle ne se limite pas au jet. Il va rouler dans les campagnes et les champs, dans les villages et leurs écoles en abris provisoires ? en Cadillac et Bentley, les voitures les plus chères au monde. Le candidat milliardaire va voir les pauvres avec ses ors et diamants pour…quémander leurs voix.

« Abdoulaye Sylla s’est octroyé un jet privé Global Long Range 7500 de luxe, réputé pour son confort et ses fonctionnalités haut de gamme pour arriver à temps partout à travers le territoire national. Les rares personnes à posséder ce jet privé sont : Bernard Arnault (1ère fortune de France et 2ème fortune mondiale) et une actrice Américaine, Kim Kardashian » annonçait un quotidien hier mercredi.

« Il a en outre une Cadillac V8 de série limitée 2023 ; une Range Rover Holland and Holland édition limitée dont seulement 50 unités sont produites chaque année dans le monde dont celle du Président Biden, Président de la première puissance mondiale. Toujours dans cette chaîne de logistique, il s’est doté de cette Bentley 4×4 édition limitée 2023, une voiture rare construite en un seul exemplaire dans le monde dont les boutons en or 24 carats donnent une touche de luxe supplémentaire » ajoutait le même quotidien.

C’est avec un luxe d’insolence que compte battre campagne Abdoulaye Sylla en février 2024 pour briguer le suffrage des Sénégalais. Abdoulaye Sylla se permet de mettre à sa disposition un jet privé dont rares sont ceux qui à travers le monde peuvent se permettre de l’acquérir. Et ensuite des véhicules qui montrent à quel point il aime le lucre. Là où les autres veulent battre campagne à la prochaine élection présidentielle en tentant de convaincre les populations de par leur programme, Abdoulaye Sylla ne trouve rien de mieux que d’impressionner les Sénégalais en faisant étalage de sa fortune.

Le Fantômas des candidats à l’élection présidentielle de février 2024, pense qu’il peut faire son entrée et mener en fracas sa campagne en impressionnant la population sénégalaise qu’il méprise d’ailleurs. Comment peut-on mener campagne avec cet impressionnant dispositif luxueux, espérant rallier le suffrage des Sénégalais, alors qu’on est en train de les snober.

C’est méprisant et insultant. Alors que les Sénégalais vivent dans la misère et dans la pauvreté voilà qu’ils voient surgir un homme dont la majorité n’a jamais découvert le visage à un point tel que les médias confondent sa figure avec celle d’une autre, les traitent de cette façon. Abdoulaye Sylla montre qu’il est un homme qui, s’il devient Président de la République du Sénégal par inadvertance, ne va jamais lutter pour réduire les inégalités sociales.

Abdoulaye Sylla montre également à quel point il est coupé des réalités du peuple sénégalais. C’est un leurre s’il pense conquérir le suffrage des Sénégalais en étalant d’aussi gros moyens colossaux, alors que les Sénégalais vivent dans la misère et la pauvreté. Voilà qui montre que certains candidats à l’élection présidentielle, ne disposent d’aucun programme de campagne à proposer aux Sénégalais.

D’ailleurs pour élaborer un programme de campagne, le distribuer et le proposer aux Sénégalais, c’est ne serait-ce que voir plus loin que le bout du nez. Que c’est indigne de voir des candidats surgir sur l’arène politique nationale et ne compter que sur des gadgets de luxe et de lucre pour espérer convaincre les Sénégalais. Ils se trompent de pays, et certainement d’époque.

La preuve d’ailleurs, c’est leur incroyable limite intellectuelle. L’équipe de communication d’Abdoulaye Sylla qui se permet d’étaler les moyeux luxueux que va déployer ce dernier pour mener sa campagne, se réjouit de disposer d’un « candidat hors du commun ».

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn