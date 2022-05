Mandats illimités…Serigne Mbacké Ndiaye ne parle pas de Macky

Serigne Mbacké Ndiaye lève le malentendu sur les « mandats illimités » du président de la République

Seule la vérité est révolutionnaire

Pendant longtemps, par expérience et après avoir discuté avec les Sénégalais et parcouru ce pays pendant plus de trente ans, j’avais tiré la conclusion qui m’avait fait dire qu’il était antidémocratique et irrationnel de limiter le nombre de mandats du Président de la République.

Très tôt, des esprits que je respecte, ont vite dit que je voulais « valider » une troisième candidature du Président Macky Sall, ce qui est totalement inexact. Je disais que cette limitation nous avait été imposée par les Occidentaux qui eux-mêmes ne le respectent pas. Ce sont les appellations qui changent. C’était depuis le discours de la Baule de François Mitterrand de 1989.

Aussi et il faut le souligner, beaucoup de Sénégalais et pas des moindres se prononcent de plus en plus en faveur de cette non limitation, en public comme en privé.

Je suis donc tout heureux que ce débat soit posé publiquement pour amener tout un chacun à donner son avis en toute lucidité, en toute sérénité et en toute démocratie.

En ce qui nous concerne, après en avoir parlé, nous préparons un Colloque qui réunira des spécialités, politiques et juridiques, pour débattre de cette question. L’Afrique doit, en toute souveraineté, définir sa voie.

C’est aussi du Patriotisme et du courage

Serigne Mbacké Ndiaye,

Président de la convergence libérale et patriotique (CLP)