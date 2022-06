Manif du 29 juin : Les 11 personnes arrêtées seront déférées au parquet ce vendredi

Les onze personnes arrêtées vendredi dernier lors de la manifestation interdite de Yewwi Askan Wi risquent gros. Pour cause, informe Source A dans sa parution de ce vendredi, ces dernières, seront déférées au parquet ce vendredi.

D’après le journal, ils sont poursuivis pour complot contre l’autorité de l’Etat, association de malfaiteurs en vue d’organiser des bandes en leur fournissant des armes dans le but de s’attaquer à la force publique, détention et transport de produits et substances incendiaires en vue de la commission d’un acte terroriste, détention illégale d’arme à feu et financement du terrorisme.

Le journal renseigne que la police considère Pape Ousmane Seck, responsable de la massification de Pastef, et Abdoul Aziz Niang, d’être les cerveaux de la bande. Ils ont été arrêtés dans le cadre de l’enquête sur la «Force spéciale».