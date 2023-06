Manifestations : La présence de nervis confirmée par…

Lors d’une conférence de presse, dimanche 4 juin, la Police nationale a révélé la présence de « forces occultes » qui se seraient mêlées aux manifestants pour mener des actes subversifs. Des informations démenties par de nombreux sénégalais qui ont montré, sur les réseaux sociaux, des vidéos de nervis armés aux côtés des fds (forces de défenses et de sécurité) lors des manifestations.

Réagissant à cette polémique, Me Moussa Diop en rajoute une couche. « L’ordre public ce n’est pas du ressort des privés. On vu des nervis armés qui sillonnent les rues avec des pick-up au vu et au su des FDS et tirent sur les Sénégalais. Pourtant ces pick-up là on pris départ devant la permanence de l’Apr (à Mermoz). J’appelle le procureur à me convoquer, je lui donnerai les images », a martelé Me Diop, en marge de la conférence de presse du F24, ce lundi 5 juin.