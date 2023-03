Manifs du 16 mars : Les leaders de Yewwi rendent visite aux personnes arrêtées

Plus de 400 personnes arrêtées dans les commissariats de police et brigades de gendarmerie. Les leaders de Yewwi Askan wi ont fait hier le tour de plusieurs commissariats et brigades de gendarmerie pour rendre visite aux concitoyens arrêtés lors des manifestations. Ils sont aujourd’hui plus de 400 personnes injustement détenus, de l’avis de Dr Cheikh Tidiane Dièye accompagné par Déthié Fall, Habib Sy, Cheikh Tidiane Youm, Bassirou Diomaye Faye etc.

Selon L’As, ils leur ont apporté leur soutien et la solidarité de tout le peuple sénégalais. Les leaders saluent leur sérénité et leur dignité dans cette épreuve qui leur est imposée par Macky Sall. Ils promettent de ne ménager aucun effort pour qu’ils soient libres bientôt et retournent au combat pour la sauvegarde de notre démocratie.