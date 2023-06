Manifs juin 2023 : 306 personnes arrêtées dans la banlieuepolice

Le bilan des manifestations consécutives à la condamnation du leader de Pastef Ousmane Sonko à deux de prison ferme pour Corruption de la Jeunesse se poursuit. Après le procureur de Dakar, son collègue de Pikine-Guédiawaye a publié un communiqué. À l’en croire, les forces de défense et de sécurité déployées sur le terrain pour contenir les manifestants ont procédé à l’interpellation de près de trois cent six 306 individus dont soixante-trois (63 mineurs. soit sur le théâtre des opérations, soit à la suite d’intenses investigations. Les présumés auteurs selon le document ont été déférés au parquet de Céans. Le traitement des procédures qui en est résulté s’est fait ainsi qu’il suit selon le communiqué du Procureur de Pikine-Guédiawaye.

En ce qui concerne les mineurs (élèves et autres) ils sont interrogés en présence de leurs civilement responsables avec le concours du service de l’Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO compètent pour des mesures d’assistance éducative) confiés à leurs parents et renvoyés en flagrant délit devant le Tribunal pour enfants. Pour les autres catégories de personnes interpellées, le parquet compte tenu de la gravité des faits, a requis l’ouverture d’une information judiciaire et le mandat de dépôt. Face aux pillages, actes de vandalisme, destructions de biens publics et privés et aux pertes en vies humaines, le Parquet a décidé de l’ouverture d’une information judiciaire contre X pour situer les responsabilités.