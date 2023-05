Manifs : Le parti ADAE/J condamne les actes de vandalismes

Le Bureau Politique du parti ADAE/J s’est réuni ce samedi 27 Mai 2023 à Mbour pour discuter d’une part de la vie du parti et d’autre part de la situation nationale et internationale.

SUR LA VIE DU PARTI

Le Bureau Politique félicite le Coordonnateur du parti ADAEJ de Mbour par ailleurs responsable des jeunes de l’Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente/Joowléene, Monsieur Mamadou BA pour l’accueil chaleureux et la très forte mobilisation des militants du parti ADAEJ de Mbour.

Le parti ADAE/J a félicité ces responsables pour leur engagement dans le parti mais surtout pour le travail permanent de mobilisation, d’animation et de massification à la base abattu depuis très longtemps.

Le Bureau Politique du parti ADAE/J a également bien noté les récriminations de ces responsables parti ADAE/J de Mbour dont les qui ne peuvent pas comprendre l’attitude du coordonnateur de la coalition Benno Bokk Yaakaar de Mbour monsieur Cheikh Issa SALL qui ne les associe à aucune activité de la coalition Benno Bokk Yaakaar à Mbour alors que ces responsables du parti ADAEJ de Mbour ont activement battu campagne et participé à la victoire de la coalition Benno Bokk Yaakaar qui a permis à ce dernier d’être élu Maire de Mbour. Ils sont en permanence sur le terrain et travaillent pour le Président Macky SALL sous la recommandation de leur leader Me Diaraf SOW.

À ce titre, le parti ADAE/J interpelle son Excellence Monsieur le Président Macky SALL Président national de la coalition Benno Bokk Yaakaar d’appeler Cheikh Issa SALL à la raison et à plus d’ouverture et de ne pas faire de la coalition Benno Bokk Yaakaar de Mbour un patrimoine privé.

Toujours sur la vie du parti, le bureau politique invite le Président Macky SALL non seulement à recevoir le parti ADAE/J mais à l’accompagner dans ses nombreuses activités de remobilisation sur le terrain dont la tournée politique nationale que le parti ADAE/J a entamé pour faire le tour des 46 départements du Sénégal avant d’entamer une tournée internationale du parti ADAE/J d’ici 2024.

SUR LE PLAN NATIONAL ET INTERNATIONAL

Le parti ADAE/J félicite l’initiative du Président de la République de convier un dialogue national qui vient à son heure.

Pour le bureau politique du parti ADAE/J, cette initiative est l’occasion de choix pour se concentrer sur les vrais problèmes du Sénégal et s’entendre également sur des questions politiques d’actualité pour un apaisement du climat politique dans le respect de l’état de droit et des droits et libertés de tous les sénégalais.

Ces problèmes sont les difficultés causées par la pandémie de la Covid 19 et son lot de désastres, la guerre russo-ukrainienne qui a entraîné une hausse générale des prix et des émeutes de la faim et de la cherté de la vie partout à travers le monde ayant même entraîné des pertes en vies humaines au cours des émeutes dans certains pays mais aussi et surtout de l’infiltration de l’appareil d’État ainsi que de notre administration publique par des éléments nuisibles qui travaillent pour le chaos et la déstabilisation de l’Etat.

Ces éléments dont certains sont déjà identifiés et traqués constituent une menace grave pour la sûreté de l’Etat et de ses institutions.

Le Bureau Politique du parti ADAE/J indexe ces problèmes majeurs qui sont d’ordre sécuritaire et économique jumelés à d’autres problèmes d’ordre politique et juridique pour l’amnistie de Khalifa Sall et de Karim Wade comme étant des raisons fondamentales pour un report de tous les types d’élections d’ici 2026 afin d’assainir L’État et son administration mais aussi rebâtir les fondements de notre économie et donner un temps de préparation aux candidats nouvellement amnistiés afin d’avoir un nouveau souffle avant de s’engager à l’improviste dans des élections ce qui pourrait être en leur désavantage.

Le Bureau Politique du parti ADAE/J tient aussi à féliciter le Président Macky SALL pour ses nombreux efforts pour le Sénégal notamment les nombreuses réalisations innovantes mais aussi les projets structurels qui sont en train de transformer le visage du Sénégal.

Concernant, les vols, pillages, destructions incendies, menaces et attaques contre l’Etat du Sénégal, des personnalités politiques et religieuses et contre des biens privés par un parti politique, le Bureau Politique du parti ADAE/J requiert la dissolution pure et simple de ce parti violent et séparatiste et l’application stricte de la loi à l’égard des personnes arrêtées pour ces actes criminels et rebelles.

Enfin le Bureau Politique du parti ADAE/J s’indigne des positions partisanes de monsieur Seydi Gassama et Alioune Tine, de vulgaires politiciens encagoulés toujours au service des délinquants des brûleurs de maisons, voleurs et violeurs.

Ces derniers, bras armés d’un certain opposant ne manquent jamais de tirer sur l’État du Sénégal pour défendre ces terroristes et rebelles contre les lois du pays.

Le Bureau Politique du parti ADAE/J a été surpris du mutisme de ces deux soi-disant droits de l’hommistes Alioune Tine et Seydi Gassama sur la stigmatisation d’une ethnie de la Casamance par ce leader politique qu’ils défendent sans avoir le courage d’assumer leur position politique.

Le bureau politique du parti ADAE/J est outré de constater le silence de ces deux individus sur la déshumanisation de la personne de Adji Sarr mais aussi sur les incendies criminelles de maisons d’autorités, sur les vols, pillages de Senchan, Auchan et autres magasins de potables et autres marchandises dévalisés par des hors la loi, mais aussi sur les attaques contre les biens publics.

Ainsi le bureau politique du parti ADAE/J exhorte toutes les branches de l’Etat à rester soudé face à ces menaces qu’il s’agisse de l’exécutif, du parlement ou de la justice et les demande d’aller jusqu’au bout de leurs missions régaliennes au nom de l’égalité des personnes devant la loi et devant la justice afin de protéger le Sénégal contre ses ennemis internes et externes dans un contexte où l’exploitation des premiers barils de pétrole pour très bientôt aiguise tous les appétits, d’où l’appel à la rigueur mais aussi à la vigilance.

Fait pour communiqué

Mbour, le 27 Mai 2023

Me Diaraf SOW Président national du parti ADAE/J