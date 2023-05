Manifs : Les Républicains de France félicitent les FDS pour le professionalisme

La Convergence des Cadres Républicains de France (CCR-France) a tenu son assemblée générale, le samedi 27 mai 2023 en région parisienne.

Cette rencontre qui a vu la participation des Cadres du parti, venus des 15 Coordinations de la DSE APR-France, avait pour objectif : le lancement de la phase opérationnelle de son Plan d’Actions Prioritaires (PAP) et la présentation d’un projet de symposium.

Le PAP de la CCR-France est l’émanation des conclusions du séminaire du 19 novembre 2022 ; événement qui a impulsé une dynamique, créant ainsi des effets positifs certains sur tous les segments du Parti en France.

Après la déclinaison du PAP par le Coordonnateur, Monsieur Lassana KOITA, des échanges fructueux s’en sont suivis dans un esprit constructif et très enthousiaste.

A l’issue des discussions, quelques amendements ont été suggérés dans le but d’une meilleure adéquation avec l’agenda politique, en perspective de l’élection présidentielle de 2024.

A cette occasion, les Cadres de l’APR-France réaffirment toute sa disponibilité auprès du Président Macky SALL et de la DSE-France pour jouer pleinement leurs rôles. En vue d’une meilleure efficacité pour une victoire éclatante en 2024, la CCR-France invite tous les camarades à l’unité, au travail et à plus de cohérence dans l’exécution de nos actions collectives.

La CCR-France magnifie le Leadership de SEM Macky Sall, qui sur le plan international ne cesse de représenter dignement le Sénégal et le continent africain, et encourage le Gouvernement qui, sous la houlette du Premier ministre, Monsieur Amadou Ba, ne ménage aucun effort pour améliorer le quotidien de nos Compatriotes.

La CCR-France félicite nos Forces de Sécurité et de Défense (FSD) pour leur professionnalisme face aux provocations d’un mythomane arrogant, un populiste, un démagogue, et un manipulateur qui pense pouvoir échapper à la Justice de notre pays en essayant de créer un chaos au lieu d’assumer ses propres turpitudes..Finalement, sa caravane dite de « liberté » s’est transformée en caravane de la honte et de l’humiliation. Qu’il sache que nul n’est au-dessus des lois de notre pays. Et Force restera à la loi ! Le Sénégal est un Etat de droit et toutes les décisions de justice seront appliquées. Dura lex sed lex !

Vive le Sénégal !

Vive la République !

Vive le Président Macky SALL

Paris, le 28 mai 2023

Convergence des Cadres Républicains de France (CCR-France)