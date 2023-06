Manifs violentes : Le F24 impute la responsabilité à Macky

Face à la presse ce lundi, le F24 a accusé Macky Sall d’être responsable des violences politiques qui ont secoué le pays depuis jeudi. Le «F24 regrette les scènes de violence inouïes qui sèment le désarroi dans nos universités et nos quartiers, les incendies programmés des villas et des voitures, le saccage des biens publics et privés dans de nombreuses localités, dont la responsabilité totale est imputable au Président Macky Sall et à son gouvernement», affirment les animateurs du mouvement.

Ces derniers signalent en effet que, depuis la publication du verdict «inique d’un procès honteux» qui a acquitté Ousmane Sonko des chefs d’accusation de viols et de menaces de mort, le sang coule avec un bilan provisoire de 16 morts, 357 blessés et 500 arrestations. Selon eux, les Sénégalais souffrent et manquent de plus en plus de tout.

Ils estiment par ailleurs que les restrictions et blocages sur internet et les réseaux sociaux, qui relèvent de «pratiques d’un autre âge», ne portent pas seulement atteinte aux libertés individuelles et collectives, elles constituent un facteur d’inertie affectant les transactions financières des institutions publiques et privées.