Mankeur Ndiaye à Pékin pour un forum international sur la gouvernance mondiale

L’ancien ministre sénégalais et diplomate Mankeur Ndiaye est arrivé ce mercredi à Pékin, en Chine, à l’invitation du gouvernement chinois. Il prendra part au Forum international sur la gouvernance mondiale (Global Governance), prévu du 23 au 25 octobre.

« Je viens d’arriver ce 21 Octobre 2026 à #Beijing à l’invitation du Gouvernement chinois pour participer au Forum International sur la Gouvernance mondiale(Global Governance) prévu du 23 au 25/10, organisé par l’Institut #chinois des affaires étrangères », a-t-il écrit sur X.