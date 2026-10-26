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Politique

Mansour Faye alerte sur les tensions politiques et appelle

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Mansour Faye est sorti de prison

Dans une déclaration au ton alarmiste, Mansour Faye met en garde contre ce qu’il considère comme une menace pour la stabilité du Sénégal. L’ancien ministre appelle le chef de l’État à prendre ses responsabilités constitutionnelles face aux tensions politiques, qu’il estime susceptibles d’affecter les institutions et l’économie nationale.

« Alerte ! Le Sénégal en danger ! », lance Mansour Faye, estimant que l’intérêt supérieur de la Nation impose, selon lui, une réaction face à la situation politique actuelle.

Dans son message, il critique vivement un responsable politique qu’il désigne sous l’expression « SAS demi-dieu ». Il lui reproche d’avoir accédé au pouvoir grâce à des « mensonges, de manipulations et de violences » et l’accuse d’avoir privilégié sa propre ascension politique au détriment des autres acteurs.

Mansour Faye exprime également ses inquiétudes quant aux conséquences du bras de fer politique sur l’économie nationale. Selon lui, la confrontation actuelle risque de paralyser l’activité économique et d’aggraver les difficultés auxquelles les Sénégalais sont confrontés.

S’adressant à celui qu’il présente comme l’ancien mentor de la personnalité visée, il l’exhorte à assumer ses responsabilités. Il invoque les prérogatives constitutionnelles du chef de l’État pour préserver les institutions, la stabilité nationale et l’intérêt général.

« Il est temps de siffler la fin de la récréation, dans le strict respect de la Constitution et avant qu’il ne soit trop tard », écrit-il.

L’ancien ministre appelle enfin les Sénégalais à prendre la mesure de ce qu’il décrit comme un danger imminent pour le pays. Il évoque le risque d’une crise inédite aux conséquences qu’il juge considérables et attribue cette situation aux ambitions de la personnalité politique qu’il qualifie d’« imposteur sans scrupule ».

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