MARIAGE HOMOSEXUEL : Quand Macky capitule diplomatiquement face au PM canadien

Macky a réussi à imposer aux Sénégalais un débat qui n’ aurait jamais dû être le leur : le débat sur la question de la légalisation de l’homosexualité dans notre pays. De tous ceux qui ont tenté d’élucider le discours de Macky devant le PM canadien, M. Ansoumana Dione me semble plus pertinent. Le simple fait que ce débat ait été imposé de l’extérieur est le signe d’une défaite. « Le mariage homosexuel n’est pas une question de société pour nous, encore moins un problème politique »: telle aurait été la réponse d’un Président qui porte la parole et la volonté de son peuple. Les élites occidentales ont toujours procédé par étape : elles instillent petit à petit les mots et les idées qui portent leur ambition. Le fait que le PM canadien, après Obama et Hollande, ait osé poser ce débat est déjà en soi une stratégie de légitimation dudit débat.

Ansoumana Dione a fait preuve d’une lucidité étincelante en attirant notre attention sur les dessous de ce débat posé en ce lieu symbolique par des hommes qui représentent deux projets en principe différents. Nous devons refuser d’être les wagons de l’Occident.

Quelle serait la réaction des hommes politiques canadiens si un chef du gouvernement sénégalais allait faire la promotion de la polygamie chez eux ? Il faut que ces gens arrêtent de se considérer comme le centre du monde !

Si un mâle peut choisir de se marier à un mâle comme lui, pourquoi une femme ne pourrait pas librement choisir d’épouser un homme déjà marié ? Comment peut-on décréter que la polygamie (bigamie) est un crime là où l’homosexualité est un droit ? Il est temps que ces gens-là comprennent que le monde est humain d’abord parce qu’il est fait d’échange et de dialogue : l’unilatéralisme est contraire à la nature humaine.

Chacun de nous, pour parler comme Husserl, occupe un poste en fonction duquel il vise le monde. L’autre, disait-il, est mon alter ego, c’est-à-dire celui qui vise le monde à partir d’un point de vue et d’une perspective différents des miens, mais qui les complètent. Dans la diversité, nous devons nous enrichir mutuellement, mais il y a forcément des limites à opposer à la tolérance (respect de la différence) Une tolérance absolue ne serait plus de la tolérance, elle casserait l’identité ou l’étoufferait dans l’absence de repères.

Nos différentes perceptions de la réalité sont par conséquent complémentaires malgré leur opposition apparente. Nous devons reconnaître la diversité des perceptions et la concevoir comme source d’enrichissement mutuel au lieu de chercher à imposer une vue comme étant l’Absolu de toutes les vues.

Alassane K. KITANE