Mariama Sarr inaugure les centres de formations de 4 départements

Les centres de formation Clusters de Diamniadio, Gandon, Thieppe et Ziguinchor ont officiellement démarré

Le Ministre de la Formation professionnelle de l’Apprentissage et de l’Insertion a procédé ce samedi 30 mars 2024 à l’inauguration concomitante des clusters de formation professionnelle de Thieppe, de Gandon, de Ziguinchor et Diamniadio.

A Thieppe où s’est tenue la cérémonie officielle de démarrage des enseignements apprentissage, se trouve le centre de référence aux métiers de l’horticulture. Pour qui connait cette zone des Niayes du département de Kébémer de la région de Louga, peut être rassuré du choix de l’implantation de ces filières porteuses de croissants et à fort potentiel d’emploi décents comme définit dans le Programme d’Action Prioritaire 2024-2028 (PAP3A), selon Madame le Ministre Mariama SARR.

Madame le Ministre n’a pas manquer de rappeler, à cette occasion que pour accompagner le Sénégal dans cette ambition, le projet « Formation professionnelle pour l’Emploi et la Compétitivité (FPEC) » a été mis en place avec l’appui de la Banque mondiale et de l’Agence Française de Développement pour un financement global tripartite initial de 76.5 millions de dollars. Dans ce cadre, 5 pôles d’excellence ancrés localement ont été créés : un centre avicole situé à Diamniadio ; un centre d’excellence aux métiers de l’horticulture à Thieppe ; trois centres dédiés aux métiers de l’hôtellerie et du tourisme à Gandon/Saint-Louis, à Ziguinchor et à Diamniadio, poursuit-elle.

En présence des autorités administratives, locales et coutumières avec une forte mobilisation des populations, Madame la Ministre a beaucoup insisté sur la vision éclairée de son Excellence, le Président Macky SALL. Une vision grâce à laquelle ces centres référence sont érigés pour faciliter aux jeunes une formation de qualité.

Auparavant, Mariama SARR et sa délégation ont effectué une visite de chantier à Diourbel où son département construit un centre parmi un lot de 23 à construire dans le pays par les israéliens de Focus Group. Les travaux avancent à grands pas.