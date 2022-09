Kaolack : La nomination de Mariama Sarr fait polémique

Mariama Sarr, ministre et responsable politique à Kaolack

Mariama Sarr ministre depuis plus de dix ans, aujourd’hui reconduite dans le gouvernement de Amadou Ba n’est pas du gout des camarades du Président de la République à Kaolack. En plus de « sa nomination impopulaire et inattendue », les militants de la majorité présidentielle désapprouvent « le comportement réfractaire de Mariama Sarr qui avait défié le Président lors des élections territoriales allant même jusqu’à donner des consignes de vote contre le candidat de Benno Bokk Yakar », lit-on dans un texte envoyé à Senego.

S’y ajoute, « lors des élections législatives, Mariama Sarr n’a pas battu campagne préférant se languir dans son salon pour recevoir d’hypothèques électeurs », rappelle le texte signé, par Bby département de Kaolack. Selon les alliés du Président Macky Sall dans le bassin arachidier de tels actes sont des « preuves de son échec cuisant dans son propre centre de vote », au même moment où le Benno Bok Yakar du département de Kaolack a largement raflé la mise dans leurs fiefs respectifs. « Maintenant, il est clair que le Président Macky Sall n’aime plus Kaolack », indique le communiqué.

C’est pourquoi, Kaolack aussi lui dira : « moi non plus ». Ainsi, « le Président Macky Sall doit s’attendre à tous les scénarios de désaveux, de démissions et de « non-respect de la discipline de parti s’il ne corrige pas en dotant Kaolack de ministres qui font le consensus dans l’échiquier politique Kaolackois ».