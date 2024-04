GRAND THEÂTRE…Jour de gloire pour la DAAIRATOU LATIF(DL) !

Jour de gloire pour un homme, CHEIKH OUSMANE DIOP (COD), responsable moral de la DL !

Organiser une manifestation de cette envergure dans un cadre aussi majestueux et relever le défi de la mobilisation et de l’organisation, ce n’était pas évident !

Et cerise sur le gâteau : la présence des forces de sécurité (Police, Sapeurs-pompiers) donnait un cachet particulier à la fête en sécurisant les lieux.

Présents sur les lieux jusqu’à la fin de la manifestation, ils ont assuré avec brio le travail qu’on était en droit d’attendre d’eux. Bravo à tout ce beau monde ! Bravo surtout à DL ! Il fallait le faire ! Et DL l’a fait !

Dieu, merci, DL a réussi le pari de l’organisation et de la mobilisation. Des hommes et femmes, venus de différents horizons sont venus répondre à l’appel du …SAVOIR.

On a parlé de savoir dans cette auguste assemblée. La thématique abordée par la DL, « L’ISLAM DANS SA DIMENSION HUMANISTE…NEGU SEYE », est d’une importance capitale pour le devenir de toute société qui se veut viable sur le long terme.

Au fait, la société sénégalaise est traversée par une crise sociale sans précédent. ON DIVORCE COMME PAS POSSIBLE DANS CE PAYS !

IBRAHIMA TOURE, brillant cadre sénégalais ayant occupé d’éminentes fonctions dans le milieu bancaire, aujourd’hui expert judiciaire, présent tous les jours au tribunal de DAKAR, me confiait dans l’intimité de son salon : « Tu es dépassé voire scandalisé Madi par ce qui se passe au tribunal de DAKAR le jour des audiences, consacrées au divorce avec une longue file qui s’étale sur plusieurs mètres et constituée d’hommes et de femmes ».

TERRIBLE !!!

ANGOISSANT POUR L’AVENIR DE CE PAYS, APPELE, SENEGAL !

Un collègue, travailleur social en service dans l’Education surveillée me faisait remarquer que la plupart des enfants internés dans leurs centres, provenaient de familles disloquées.

C’est dire l’actualité du thème porté sur la place publique par DL. Le conférencier du jour, COD en bon communicateur, a tenu à montrer le caractère fondamental du mariage pour la stabilité de la société dans son ensemble. Celui-ci, dira-t-il, est d’une importance capitale pour le devenir de toute société qui se veut viable sur le long terme.

Le mariage pour COD doit être un lieu d’épanouissement moral et social pour la femme comme pour l’homme.

Pour ce faire, la femme doit accepter ce que Dieu a prescrit dans le Saint Coran à savoir qu’elle doit rester sous la domination de l’homme mais s’empresse d’ajouter COD, la domination doit être intelligente.

De fait, l’homme ne doit jamais et pour n’importe quel prétexte lever la main sur la femme. Convoquant un hadith authentique du prophète de l’Islam, il fit comprendre à l’assistance que le meilleur des hommes de tous les temps, MOUHAMMAD(PSL) a dit que quiconque maltraite la femme va finir son existence dans la misère morale et matérielle.

Et notre brillant conférencier de poursuivre : la femme doit se montrer soumise et respectueuse. Elle doit aussi faire preuve d’amour et de tendresse quand elle reçoit son mari.

Toujours dans le même registre, COD insistera sur la nécessité de rendre la chambre conjugale, attrayante, embaumée de senteurs qui poussent au désir de…COMMUNIQUER, que dis-je, DE RÊVER TOUTE LA NUIT.

Tout compte fait, la fête fut belle ! Très belle avec des invités de marque qui ont tous, joué leur partition.

A 18 heures, c’était fini avec le Grand théâtre ! Une autre fête-la « fête du ventre » -nous attendait à la maison familiale de COD.

Cette belle « fête du ventre » a duré jusqu’à 00 heure. Plaise à Dieu que nous soyons tous là en 2025 pour fêter la 12 -ème édition.

Fait à Pikine le 1er Avril 2024

Madi Waké TOURE