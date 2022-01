Mary Teuw à Mansour Faye : « Monsieur le Maire, cessez vos provocations »

Maintenant, il ne reste plus à Monsieur le Maire que la provocation et la violence!

En effet, ses affidés ont tenu des réunions devant les maisons de nos dirigeants connus dans un certain nombre de quartiers. Nos militants et nos dirigeants imbus des valeurs Saint Louisiennes et démocratiques n’ont pas répondu à ces provocations et intimidations car ils savent que la meilleure réponse sera la claque sévère des urnes que Monsieur le Maire recevra le 23 janvier.