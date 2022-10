Mary Teuw Niane : « D’ici 2024, il faudra rétablir le débat politique »

Invité de l’émission « Opinion » sur Walf, Mary Teuw Niane est revenu sur la présidentielle de 2022. L’ancien ministre de l’Enseignement Supérieur est revenu sur la façon dont les sénégalais choisissent leurs candidats. des sénégalais, leurs candidats. « Il faut aider les Sénégalais à choisir le bon profil, en 2024« , a-t-il dit.

« Il faut que l’opinion comprenne ce que propose le politique et ne plus avoir cette perception que ‘tous les hommes politiques se valent’… En effet, l’espace politique, composé par l’opposition et le pouvoir, est minoritaire dans ce pays. Par comparaison, il faut voir les dernières élections : les voix cumulées des deux camps ne font pas plus que les abstentions. Aussi, pour changer ce pays, il faut qu’une majorité se crée et ce ne doit pas être ceux qui gouvernent« , a déclaré Mary Teuw Niane.

L’ancien ministre de poursuivre : « Surtout que le Sénégal se trouve actuellement dans une période charnière, un nouveau tournant qui va amener un autre rythme de développement. Un nouveau partage de dividendes avec le gaz et le pétrole, une question de souveraineté alimentaire, et comment faire en sorte que la jeunesse puisse être compétente pour porter le développement du pays… en faisant un débat d’idées autour des questions les plus importantes et qu’en février 2024, les choix puissent être transparents…«