Nous n’interviendrons pas sur le débat stérile et illégitime concernant le coût

que certains ignorants jugent élevé de la mosquée Massalikul Djinan. Nous

rétorquerons simplement que la transcendance de Dieu n’a pas de limite : ce qui

lui est dédié non plus. La magnificence de cet édifice religieux est un message

que l’œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba (Khadimoul Rassoul) nous envoie.

Nous avons l’obligation de méditer davantage cette œuvre dont la richesse nous

échappe si souvent à cause de la ferveur religieuse. Au-delà de la grandeur et de

la beauté de la mosquée, nous devons y voir l’expression, l’extériorisation d’une

philosophie dont la fécondité n’est pas encore suffisamment explorée. Le travail

érigé en culte est la clé du paradis. Nous laisserons le soin aux théologiens et

autres prêcheurs d’expliquer la mission de l’homme sur terre, mais nous pensons

pouvoir donner notre point de vue sur l’importance du travail dans cette mission.

En érigeant le travail au rang de culte, le mouridisme nous donne la preuve que

rien n’est impossible pour des hommes qui ont la foi. Le disciple mouride,

comme le pensent d’ailleurs les Protestants, considère que le véritable ascétisme

n’est pas dans le puritanisme austère qui tourne définitivement le dos au monde

réside, mais plutôt dans l’oubli de soi dans le travail. Contrairement à ceux qui

pensent que le travail est source d’asservissement le disciple mouride trouve

dans le travail un moyen pour accomplir doublement l’aspiration : se détacher de

la mondanité excessive (une voie pour prendre ses distances par rapport aux

péchés) et faire de la terre le miroir de l’ingéniosité de Dieu (Max Weber parle

de gloire et de générosité de Dieu). Le travail ainsi perçu est par conséquent

purificateur, un ascenseur à la fois vertical et horizontal. Une véritable

maïeutique de l’ascension (après la chute sur terre) se joue dans la conception du

travail chez l’aspirant.

Ascenseur vertical, le travail l’est assurément, car si comme le dit l’adage,

l’oisiveté est la mère de tous vices, il faut se sacrifier dans le travail comme

sacerdoce pour retrouver la pureté originellement perdue. Ascenseur horizontal,

car, on l’oublie souvent, mais le travail raffermit les liens sociaux et cultive

l’entraide : la solidarité entre musulmans et entre disciples est une vertu

cardinale à cultiver chez l’aspirant. Le fait de bénir le Hadiya (il est souvent

perçu comme une institution) a une vertu émulatrice pour l’aspirant : le plaisir

de faire un cadeau à son guide dans le chemin de Dieu est comme un dopage

spirituel et psychologique pour lui. Et ce, pour deux raison : d’abord parce que

le détachement qu’il requiert combat l’avarice et la cupidité, ensuite parce que

c’est un témoignage d’attachement au guide et, par conséquent, à Dieu.

On nous objectera que la pratique systématique du Hadiya comporte le risque

de condamner le guide à l’oisiveté et à la mondanité qu’il est censé combattre

chez son disciple. C’est une déviation certes possible, mais y a-t-il au monde

une invention qui ne soit pas potentiellement source de perversion ? De toute

façon les fossoyeurs des bonnes œuvres ont toujours eu la même détermination

et presque la même ingéniosité que les initiateurs de ces bonnes œuvres. Aussi,

chaque saint a-t-il ses Hypocrites ou son Juda. Travailler durement, de façon

licite et faire un Hadiya à son guide est aussi une façon directe de contribuer à la

force et à la solidarité de sa communauté. On ne parle jamais de ces milliers de

disciples démunis qui profitent de ces dons ou cadeaux symboliquement faits au

guide.

Le véritable jardin d’Adam doit être cette terre : il n’est pas question de

l’entretenir par la simple invocation. Le travail devenu rite est révélateur de la

responsabilité de l’homme : notre présence sur cette terre est un pacte par lequel

nous devons mériter la confiance que Dieu a placée en nous. Ce que le mouride

(aspirant) du 21 e siècle doit savoir, c’est que le temps de son exemplarité sur

tous les plans est venu. La rhétorique agressive a fait son temps, et c’est

méconnaitre l’œuvre Serigne Touba que de chercher à la confiner dans les

limites d’une confrérie. L’aspirant véritable doit, parallèlement au culte du

travail et à la religiosité comme culture, comprendre que son leadership est dans

l’action et non dans la parole. L’aspirant véritable doit veiller à la salubrité de

son lieu de travail, il doit faire de la réussite de sa communauté un sacerdoce.

L’aspirant a un défi énorme dans ce 21 e siècle, à savoir concilier le profane et le

sacré. Pour ce faire, il doit s’offrir comme modèle dans la générosité envers ses

semblables ; or la générosité, c’est la miséricorde, la tolérance et la croissance

de son pays sur tous les plans.

Alassane K KITANE

Professeur au Lycée Serigne Ahmadou Ndack Seck de Thiès

Président du Mouvement citoyen LABEL-Sénégal