Naufrage du «Joola» : Les hommages de Abdoulaye Baldé à Moussa Cissokho

Le premier magistrat de la ville de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé, au nom de son conseil municipal a rendu un vibrant hommage au président de l’ANFV/Joola Moussa Cissokho rappelé à Dieu la semaine dernière.

«La célébration de ce 17 éme anniversaire revêt un caractère particulier avec la disparition de Balla Moussa Cissokho un des farouches défenseurs des familles des victimes, qui s’est investi corps et âme jusqu’à son dernier souffle pour la prise en charge et la sauvegarde des intérêts des pupilles ; de la nation et qui a présidé l’association des familles des victimes et rescapés de cette catastrophe unique dans le genre, par son ampleur. Plaise à Dieu Tout Puissant, qu’il soit bien accueilli au Paradis par ces victimes qu’il a tant défendues », a dit, au port de Ziguinchor, le député maire Abdoulaye Baldé sous le micro de nos confrères de Igfm.

Priant pour le repos éternel des victimes et à Feu Moussa Cissokho, Abdoulaye Baldé a saisi l’occasion pour dire que le conseil municipal de Ziguinchor ne ménagera aucun effort pour les accompagner et mais aussi et surtout pour les assister à la hauteur de ses moyens, partout où besoin sera. Et pour avoir reconnu que l’Etat a consenti des efforts dans le cadre du désenclavement de la région, «nous ne cesserons jamais de plaider une amélioration des réseaux de transport, ( aérien, routier et maritime) pour lui permettre d’affirmer d’avantage son statut de grenier et de pôle économique du Sénégal», a plaidé l’édile de Ziguinchor.