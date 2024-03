Matam : Plus de 170 000 électeurs attendus aux urnes dimanche

Au total, 170.744 électeurs sont attendus aux urnes dimanche dans le département de Matam (nord) pour élire le nouveau président de la République, à l’instar des citoyens des autres localités du pays, renseigne APS.

Ces électeurs ont été répartis dans les 119 centres et 350 bureaux de vote que compte le département, a indiqué le préfet Souleymane Ndiaye.

La commune de Nabadji Civol compte le plus grand nombre d’électeurs avec 30.785 inscrits, répartis dans 62 bureaux et 22 lieux de vote. La commune de Bokidiawé vient juste derrière celle de Nabadji Civol, avec 29.946 électeurs répartis dans 57 bureaux et 24 lieux de vote.

Dans la commune des Agnam, 24.146 électeurs sont concernés par le vote qui sera organisé dans 46 bureaux de vote localisés dans 12 lieux. La commune de Thilogne compte le plus faible nombre d’électeurs avec 6.749 inscrits répartis dans 16 bureaux 3 lieux de vote.

Les deux communes urbaines du département que sont Matam et Ourossogui comptent respectivement 13.535 et 11.634 électeurs. Le département de Matam compte dix communes et deux arrondissements.