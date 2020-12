Matar Ba annonce la reprise de la saison sportive

Le Ministre des Sports a donné la bonne nouvelle á l’issue d’une rencontre tenue avec les ministres de l’intérieur et de la Santé, Antoine Felix DIOME et Abdoulaye Diouf SARR. « Le Championnat national pro et le football amateur vont donc reprendre mais à huis clos » a affirmé Matar BA qui précise : « Avec le respect strict des mesures barrières édictées par les ministres et l’ensemble des fédérations chargées de veiller à l’application de celles-ci ».