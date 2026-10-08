Mathiou Ndiaye : « Le président de la République doit parler au peuple »

Le président du Bloc élargi pour la citoyenneté (BEC), Mathiou Ndiaye, appelle le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à s’adresser directement au peuple sénégalais face aux différentes préoccupations qui marquent actuellement la vie nationale.

Pour Mathiou Ndiaye, le chef de l’État doit notamment prendre la parole sur la situation économique du pays, qu’il estime particulièrement préoccupante. Il évoque également la question des inondations, qui continuent de susciter des inquiétudes au sein des populations.

Le président du BEC met par ailleurs en avant les enjeux liés au calendrier politique, notamment le report des élections locales et le gel de l’Assemblée nationale avant sa dissolution.

Selon Mathiou Ndiaye, ces mesures pourraient contribuer à permettre aux populations d’être « soulagées avant l’heure ».