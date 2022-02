Mbacké : 70 femmes formées pour la transformation de céréales

Sur initiative de Moustapha Fall, responsable politique à Mbacké 70 femmes ont reçu une formation en céréales locales et transformation fruits et légumes. L’objectif de cet atelier vise à l’autonomisation de la femme et assurer un bien-être social. Ainsi, après une première phase relative à la fabrication de savon bio et de détergents, le bienfaiteur veut participer au renforcement de capacité et l’autonomisation des femmes du quartier Route de Kael.

Selon la formatrice en transformation des produits locaux Madame Lissone Sall Sarr, la mise en place de Groupement d’Intérêt Économique (GIE) va permettre aux femmes de participer aux foires nationales et internationales pour la promotion des produits locaux. Et le responsable politique de demander aux femmes la démultiplication de ces formations dans les autres quartiers de Mbacké et une pérennisation des activités.