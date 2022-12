Mbacké : Les chantiers sortent de terre

Les populations de Mbacké s’étaient senties oublié dans certains programmes du gouvernement du président Macky Sall. Ainsi le PUDC, le PROMOVILLES, le PUMA étaient réalisés sans que le département de Mbacké en général et la commune puisse avoir sa part. Dès son installation à la tête de Mbacké, Gallo Bâ avait pris l’engagement de faire bouger la commune avec des infrastructures de base.

En effet, après quelques mois seulement, les populations de Mbacké commencent à voire des chantiers sortir de terre avec l’avènement du premier magistrat de la ville, Gallo Bâ. Ainsi, après l’ENO ( Espace Numérique Ouvert), la Maison de la Jeunesse et de la Citoyenneté, un projet du président Macky Sall prévu dans les 45 départements du Sénégal en deux phases et Mbacké a la chance de faire partie de la première, le stade de Mbacké est en phase finale après avoir connu un retard considérable de plus de 10 ans, privant la jeunesse de la pratique des sports en général et du football en particulier.

D’autres chantiers comme la place publique sise au boulevard de Ndoyenne et dont les travaux sont presque finis, l’ISEP ( Institut Supérieur d’Enseignement Professionnel) qui va permettre aux étudiants et aux jeunes de bénéficier d’une formation professionnelle de qualité et répondant aux normes internationales.

A ceux-là s’ajoutent d’autres infrastructures qui vont bientôt démarrer pour changer considérablement le visage hideux de la commune. Dans ce lot figure en première ligne la route qui mène vers le quartier religieux de Darou Salam qui n’a jamais été réhabilité depuis plusieurs années et dont l’accès constituait un véritable parcours du combattant pour les habitants du quartier populaire, mais ce calvaire est maintenant rangé aux oubliettes car une route flambant neuve avec des trottoirs a été réalisée au grand bonheur des populations qui rallient à cœur joie le marché central sis au cœur de la commune.

Du côté de l’assainissement et de la lutte contre l’insalubrité, le maire Gallo Bâ a très vite anticipé sur ce problème avec 3 camions de ramassage des ordures ménagères et un camion de vidange des fosses septiques de la commune. D’ailleurs une convention de partenariat avec l’UCG a été signée entre la mairie de Mbacké pour la gestion de ces véhicules.

Selon des sources de Xibaaru, l’extension et le relèvement du plateau technique est en bonne voie et très prochainement, le ministère de la Santé fera un déplacement sur Mbacké pour matérialiser cela.

Autant de réalisations qui a terme, vont changer positivement la ville. Ce qui entrera en droite ligne dans les projets promis par le premier magistrat Gallo Bâ nommé récemment Ministre de la Fonction Publique et de la Transformation du Secteur Public dans le gouvernement du premier ministre Amadou Bâ.

Abdou Marie Dia pour Xibaaru