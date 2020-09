Mbacké : Pape Moustapha Diop officialise sa rentrée politique

Le jeune cadre natif de Mbacké a profité de la remise de matériel de nettoiement, des masques et des enveloppes financières aux 6 groupements féminins de Mbacké Mouride pour officialiser sa rentrée politique. Moustapha Diop puisque c’est de lui qu’il s’agit à dit tout haut ce que les gens pensent tout bas en se positionnant comme responsable politique qui va travailler et défendre le bilan du Président Macky Sall et s’ériger en avocat pour porter les doléances et aspirations des populations de Mbacké auprès des autorités étatiques. C’est dans ce sens qu’il fait un appel à l’endroit du Président de la République pour doter de Mbacké des Infrastructures dont le manque a trop duré.

Justifiant sa rentrée politique par le fait d’insuffler un souffle nouveau au Parti présidentiel, Moustapha Diop compte accentuer la communication sur le bilan élogieux du Président Macky Sall. En tant que cadre et militantde l’Alliance Pour, la République, il salue aussi les réalisations notées dans la commune de Mbacké avec les lampadaires, la réhabilitation du marché, les travaux du stade qui doivent s’accélérer pour permettre aux sportifs de pouvoir bénéficier d’une infrastructure digne de son nom.

En octroyant des financements non remboursables estimés à 800000 francs répartis à 06 groupements en raison de 100000 francs chacun et 100000 francs pour les deux daraas du quartier, Moustapha Diop veut faire du social son sacerdoce car il reconnaît à sa juste valeur les efforts consentis par les femmes de Mbacké Mouride dont la bravoure n’est plus à démontrer.

En présence des dignitaires Mourides et des responsables qui avaient gelé leurs activités politiques depuis longtemps aux côtés du défunt Maire Ibrahima Gueye, et dont certains ont réaffirmé leur réengagement pour accompagner Moustapha Diop peint comme quelqu’un de courtois, social et respectueux.