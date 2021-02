Mbao…La brèche sur le front de mer inquiète les populations

L’alerte est lancée par les mouvements de la commune de Mbao. En effet, une brèche a été ouverte sur le front de mer à cause de la pression des eaux drainées dans le marigot de Mbao. Cette eau provient des zones inondées de Keur Massar qui, depuis les dernières inondations, est drainée de manière gravitaire vers le Marigot de Mbao.

Ce surplus d’eau et les effluents domestiques ne sont pas sans conséquence. En effet les excédents d’eau envahissent les maisons aux alentours du marigot. Et en période de forte pression durant et en dehors de l’hivernage, les pêcheurs ont toutes les peines du monde pour rejoindre leurs pirogues.

L’aménagement du Marigot de Mbao est une « sur-priorité » pour les habitants de la Commune qui interpellent les autorités compétentes.

Aliou Ngom depuis Mbao pour Xibaaru